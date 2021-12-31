台灣111年元旦升旗典禮•衛福部長陳時中率60醫護領唱國歌　全程除飲水外•出席民眾都要戴好口罩

「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」即將登場，30日演出團隊在府前彩排，北一女樂儀旗隊在寒風中練習走位，力求完美演出。中央社 「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」即將登場，30日演出團隊在府前彩排，北一女樂儀旗隊在寒風中練習走位，力求完美演出。中央社

「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」昨(12/30)下午在府前彩排，北一女樂儀旗隊也到場練習，大秀拋槍美技。中央社 「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」昨(12/30)下午在府前彩排，北一女樂儀旗隊也到場練習，大秀拋槍美技。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會昨(12/30) 在府前廣場舉行民國111年元旦升旗典禮預演，由衛生福利部長陳時中率領60名醫護代表領唱國歌，陳時中特別感謝長期站在第一線抗疫的全國醫護同仁，111年仍會持續為國人健康堅守崗位。

「中華民國111年元旦總統府升旗典禮」昨(12/30)在府前進行彩排，元旦清晨5時開始，凱道上的重頭戲是向醫護致敬演唱會。上圖為由急診醫師組成的樂團「重症搖滾」彩排預演。下圖為「百人醫護大合唱」的演出者們, 在寒風中預演走位。中央社

中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會12/30晚間發布新聞稿表示，元旦升旗典禮下午在總統府前廣場進行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、建國中學樂旗隊、重症搖滾、拍謝少年、醫護合唱團等單位出席。

中央社引述總統府表示，接下來，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計上午6時27分舉行。典禮結束後，將有介壽國中弦樂團演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

總統府指出，參加升旗活動的民眾，請配合防疫措施，自行佩戴口罩入場，進行體溫量測，並出示身分相關證件進行「實聯制」防疫驗證。

111年元旦總統府升旗典禮以「堅韌台灣 立足世界World as One」為主題。主辦單位表示，為表彰抗疫有功的第一線醫護人員，國歌領唱團體由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中率領60名台灣優秀醫護代表組成，成員為來自全台各地的醫護、牙醫、中醫與藥師等人員。

主辦單位說，每一位合唱團成員的背後，都是一頁台灣抗疫過程動人故事。例如照顧地方基層的中醫師王姿涼、陳博淵，學成後返鄉投入蘭嶼醫療服務的護理師張淑蘭，彰化線西衛生所護理長鄭聿凌也是最年輕醫療奉獻獎得主。

此外，還有在嘉義番路山區執業的藥師蕭博勝，以及疫情期間剛動完視網膜剝離手術，卻仍堅持服務偏鄉老人的藥師翁清勝等人。

除了奉獻基層醫療的代表，還有身處前線調度整合醫療資源的醫師，像是具牙醫身分的前台中市長張溫鷹、協調募集口罩的醫師羅浚晅，以及關注社區醫療防疫的醫師洪德仁。

主辦單位指出，升旗典禮前的暖身演出設計以致敬醫護為主軸，預計從清晨5時開始，除建中樂旗隊及北一女中樂儀旗隊，重頭戲「向醫護致敬演唱會」由深受年輕人喜愛的獨立樂團「拍謝少年」開場；緊接是高雄長庚醫院急診室醫師組成的「重症搖滾」帶來自創曲目，將他們在第一線抗疫過程中，親身感受的點點滴滴化為歌曲，為台灣民眾加油打氣。

主辦單位在升旗現場備有限量款主視覺設計口罩6000個，將在民眾入場時發送，每人限領一個；同時為因應中央疫情指揮中心對大型集會活動的最新規範，特別提醒所有參加民眾全程除飲水外，都要戴好口罩，保護自己也保護他人。

主辦單位呼籲參加民眾，遵照5大入場指示：戴口罩、早到場（清晨4時30分開放）、1922簡訊實聯制、測體溫（37.5度以上拒絕入場）、過安檢，才能盡速進到會場內，一起度過安全又開心的元旦升旗典禮。

民國111年元旦

總統府也開放參觀

民國111年元旦，民眾除了早起參加總統府前升旗典禮外，總統府也開放參觀；總統府昨(12/30) 表示，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物。

總統府30日上午發布新聞稿表示，111年1月1日（週六）上午9時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「萬聲之嶼特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南苑庭園。

總統府表示，當日總統府一樓迴廊設有台灣優質農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購。此外，總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動；參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物；數量有限，送完為止。

因應防疫需求，落實「實聯制」，總統府請參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間也請全程佩戴口罩。

總統府指出，參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，在力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。