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【快訊】台灣大哥大宣布併台灣之星！電信重回「三雄」時代

台灣大哥大與台灣之星雙方合計用戶數976萬戶，直逼台灣電信最大業者中華電信的1065萬戶，往後「電信三雄」的競爭環境將隨著大者恆大的格局前進。

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By 社會組, 台灣英文新聞
2021/12/30 19:26
台灣大哥大今（30）發表重訊，宣布將以發行新股方式合併台灣之星。（圖／翻攝自證交所）

台灣大哥大今（30）發表重訊，宣布將以發行新股方式合併台灣之星。（圖／翻攝自證交所）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台灣大哥大今（30）日在證交所發表重訊，宣布將以發行新股方式合併台灣之星。

據媒體，經晚間董事會宣布通過與台灣之星合併案，將以發行新股方式進行合併，合併案計在取得公平會與NCC核准後，訂定合併基準日換股比例為每一股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股為進行本合併案，台哥大將預計增資發行2.82 億股普通股。

台灣大哥大與台灣之星雙方合計用戶數976萬戶，直逼台灣電信最大業者中華電信的1065萬戶，也已超越遠傳與亞太電信的組合912萬戶，三大電信集團的競爭越趨激烈。

台灣之星2014年併購威寶電信，2014年8月25日正式開台，截至2021年用戶數約265.3萬戶，在臺灣的行動通訊市場佔有率約8%。台灣大哥大則是由由富邦集團投資經營，2021年使用者數約711.4萬戶，在台灣的行動通訊市場佔有率約25%，被稱為「電信三雄」之一。

根據國家傳播委員會（NCC）統計，在「電信三雄」中，中華電信為今年度最大成長的電信業者，單月新增16442戶，台灣大哥大增加977戶，遠傳則是減少了2339戶，是五大電信商中唯一負成長的一間。

台灣大哥大年末宣布將併購台灣之星，勢必對未來台灣電信市場佈局造成影響，往後「電信三雄」的競爭環境將隨著大者恆大的格局前進。
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