瑞穗天合覆盆子歌劇院蛋糕　獲法國Cannes Dessert Prize年度創新獎金牌

瑞穗天合國際觀光酒店點心房副主廚林照富擁有30多年甜點烘焙手藝，他所創作的覆盆子歌劇院蛋糕參加法國坎城「Cannes Dessert Prize」評選，榮獲2021年創新獎金牌，身為阿美族原住民的一員，3年前他回到故鄉花蓮，一心期望台灣東部飯店甜點的質感，能與台北等都會地區擁有並駕齊驅的實力。

Cannes Dessert Prize為首個專為糕點評選的法國組織，由世界核可的GSA委員會所組成專業評選精緻甜點，每年評選新穎創新的甜點，2021年共有89個國家、2,659件甜點參賽，瑞穗天合國際觀光酒店覆盆子歌劇院蛋糕（Raspberry Opera Cake）榮獲年度創新獎金牌（Golden Prize），精緻甜點的實力深獲國際好評，副主廚林照富的精湛手藝也於館內餐廳芳泉百匯、PRIME ONE牛排館每日供應，提供每位造訪貴賓絕佳的甜點饗宴。

傳統的歌劇院蛋糕外型方正，層次多在六層以上，據傳是因為與巴黎歌劇院的舞台相似而得名，製作時層次要分明，且強調整體味道平衡，尤其考驗甜點師傅製作時的功力。獲獎的覆盆子歌劇院蛋糕有六層，其中三層為浸泡過覆盆子糖液的海綿蛋糕，此外巧克力甘納許與覆盆子奶油餡料要能入口即化，達到水乳交融的平衡，才能傳達歌劇院蛋糕菁華魅力的所在。

副主廚林照富至今超過33年的甜點資歷，在各飯店任職期間他也積極從事交流，並擔任技術指導的工作，希望將自己的技藝不斷提升。3年前他回到老家花蓮縣玉里，擔任瑞穗天合國際觀光酒店點心房副主廚，將自己的手藝呈現到餐檯上的甜點，他也希望著能帶動花東飯店業界的甜點質感，未來能擁有跟台北等都會區不相上下的實力。

副主廚林照富專精於西式、日式、台式各類型的甜點，他認為一份甜點首重視覺的裝飾，因為甜點呈現到眼前就必須激起讓人想吃的欲望，垂涎欲滴是第一步，接下來吃進嘴裡就是內涵發揮的時刻，內涵要帶給人們驚喜，這才是一位甜點師傅最大的成功。而至今他只要一看到未曾見過的甜點都會感到興奮不已，他也仍在學習的路上汲汲營營。