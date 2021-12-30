〈時評〉償還國債、租稅改革為政府首務

行政院主計總處預估2021年經濟成長率將達6.09%。財政部公布累計前11月全國稅收2兆7,101億餘元，創同期新高，年增21.1%，超徵逾2,600億元，預估全年超徵可達4,000億元。政府應優先償還國債，並啓動租稅改革，輕徭薄賦，減輕人民負擔。

財政部統計指出，2021年11月證交稅收，單月來到239億元，年增72.4%，累計前11月證交稅收2,538億元，年增94.1%。前11月全國稅收已達到全年預算數的111%，超前完成全年預算目標逾2,600億餘元。由於12月還有地價稅，以及按月徵收的證交稅收，全年稅收將大幅超過預算數金額，即超徵可望達到4,000億元。

值此新冠肺炎疫情肆虐之際，台灣經濟有此表現，且稅收大幅超徵，與世界其他陷於經濟及財政困境的各國相較，確實不易。然而，為了疫情紓困，政府採擴張性財政政策，預算赤字增加不少。

依據財政部國債鐘資料，截至2021年12月17日，中央政府債務未償餘額合計達5兆7,448億元，平均每人負債24.6萬元。2020年12月18日同期國債5兆5,428億元，平均每人負債23.5萬元。兩相比較，一年之間增加2,020億元，增幅3.644%，幅度不小。

由於國家財政規劃，重視財政紀律，收支平衡，今年財政赤字原因當然是因應疫情需要所致，情有可原。然而，今年稅收大幅超徵預估可達4,000億元，在支應國家各項正常費用之後，應優先償還國債，以健全國家財政，裨國家長期發展。

至於租稅改革，近年國際租稅環境變革快速，G20與經濟合作暨發展組織（OECD）最近表示，針對全球稅制改革關鍵項目，已有130個主要國家達成共識，各國都將於2022年開始修正國內租稅法規，以因應2023年國際租稅法制變革，正式生效實施。

由於新國際稅制影響層面相當廣，跨國企業應注意全球稅制改革的影響。台灣雖然不是OECD會員國，仍須遵守全球租稅改革。國際新租稅法規定，集團合併營收超過7.5億歐元（約新台幣235億元）的跨國企業，都將納入全球最低稅負的課徵範圍。在參與計畫的司法管轄區的營收，皆須繳納15%的最低稅負。

依據G20及OECD規劃，國際租稅改革已箭在弦上，企業過去透過跨境支付，將所得自高稅率地區，轉移至低稅率地區方式之效果，將大受影響。由於台商跨國企業相當多，過去亦多運用不同地區稅率差異，作稅務規劃，應及早因應調整。

政府應助台商深入了解租稅改革進度，重新調整租稅規劃或交易模式，並即時掌握國際租稅變革進度，避免因不同國家重複課稅，影響生產成本，導致企業生存困難。

在國內租稅環境方面，政府應考慮在稅收充裕之際，加速推動稅改，重視租稅人權。台灣個人綜合所得稅現在最高稅率達45%，是否應考慮調降，並增加各類免稅額、扣除額項目或提高可扣抵額度，以及降低企業稅負，都是可考慮方向。

近2年內需產業及人民在歷經疫情衝擊，及嚴重通膨之後，受傷不輕，亟需休養生息，並縮短貧富差距。台灣此時若能夠輕徭薄稅，增加國家競爭力，吸引各國人才來台投資或就業，彌補生育率偏低，人口老化，人才不足缺憾，應是絕佳機會。

另外台灣應強化租稅人權，例如備受爭議的檢舉獎金，以及稅務奬勵金，都應重新檢討。實務上常發生檢舉人意圖不當領取奬金，而濫行檢舉情事，造成被檢舉人困擾不堪。至於稅務奬勵金亦常遭批評，認為稅務人員為領取獎勵金，而對納稅人查稅態度嚴苛，屢生民怨，都應檢討改善。

至於現在行政法院在裁判人民租稅訴訟案時，納稅人勝訴比例僅6%，稅務機關勝訴高達94%，以致常被譏諷為「敗訴法院」。如何保障人民合理訴訟法益，政府有必要重新檢討現行租稅訴訟制度，是否有不利納稅人之情事。