長庚醫院持續贊助 偏鄉拔河隊裝備

長庚醫院自2018年起，以舉辦長庚拔河訓練營、 永慶盃拔河比賽、贊助偏鄉學校拔河隊等方式推廣拔河運動， 發揚團隊精神，至今已贊助15所偏鄉學校、累積逾千雙拔河鞋， 成為偏鄉拔河隊最暖心的後盾。長庚醫院今天表示， 再贊助192雙拔河鞋給這些偏鄉拔河隊，讓他們持續改善裝備， 發揮實力，贏取佳績。

長庚醫院指出，拔河最迷人的地方，在於不是孤軍奮戰， 而是透過團隊間的合作默契與相互打氣，齊力完成比賽。 拔河隊除了平時嚴謹的訓練外，運動員身上的裝備更為重要， 尤其是拔河鞋，其阻力不僅能減少運動傷害，也能成為比賽的助力， 因此在訓練及比賽中可說是關鍵角色。

但長庚醫院深入關懷偏鄉學校後發現， 功能良好的拔河鞋一雙逾3000元， 平均使用壽命約一年即需汰換，對於偏鄉拔河隊是一大負擔。 因此有些隊員為減少拔河鞋的磨損，訓練時會改穿其它運動鞋， 時間一久極容易受傷，而且穿著功能磨損的拔河鞋比賽， 也難以展現最佳實力。

因此長庚醫院今年持續贊助偏鄉拔河隊裝備， 讓拔河隊隊員能夠持續維持最佳狀態， 在未來每場比賽中都拔出勝利。 長庚醫院今年贊助12所偏鄉學校拔河隊包括花蓮縣富北國中、 光復國中、美崙國中、太巴塱國小、豐裡國小、高寮國小； 宜蘭縣三星國中、三星國小；南投縣宏仁國中；高雄市甲仙國中、 甲仙國小及金門縣金湖國小。

花蓮富北國中學生總人數僅55人，教練兼學輔主任劉淑英表示， 孩子的成就從來沒有是必然的， 每一屆選手都需要從拉起拔河繩的那一刻起，認真重新學起， 並且團結專注一致做好每一個動作。3年來感謝長庚醫院資源投入， 贊助拔河隊非常重要的裝備，使拔河隊能夠一路過關斬將， 發揮實力。

高雄甲仙國小是長庚醫院今年新贊助的學校， 甲仙國小拔河隊在莫拉克風災重創甲仙後成軍， 傑出的成績感動了族人，團結了族人的心， 也找回居民失落已久的朝氣與活力。長庚醫院將透過具體的行動， 幫助甲仙國小拔河隊繼續發光發熱， 延續甲仙孩子不服輸的氣魄和鬥志，也落實長庚回饋社會的心意。

長庚醫院透過贊助偏鄉拔河隊推廣拔河運動發揚團隊精神。(長庚醫療財團法人提供)

拔河隊學生特別製作卡片感謝長庚醫院長期投入拔河資源支持偏鄉學校拔河隊。(長庚醫療財團法人提供)