新北市頒公廁金質獎 環保局表揚優質公廁空間

新北市環保局今由程大維局長表揚44個金質獎得獎單位。(照片來源：新北市政府環境保護局提供) 新北市環保局今由程大維局長表揚44個金質獎得獎單位。(照片來源：新北市政府環境保護局提供)

為提升新北市轄內公廁環境衛生潔淨品質， 提供民眾優質清新的如廁環境，並鼓勵公廁管理單位， 新北市環保局於今(30)日舉辦「110年度公廁金質獎暨特優場 所認證與金質清潔人員」頒獎典禮，並由程大維局長親自表揚44個 金質獎得獎單位、10個永續公廁模範獎、5個金質輔導獎、 優質公廁獎及18個公廁特優場所認證單位與44位清潔人員。並希望藉由該活動激勵各單位重視公廁環境。

程大維局長表示，面對今年嚴峻的疫情， 民眾出門在外如廁會特別注重廁所環境的每一個環節， 而一個舒適良好的如廁環境，能讓使用過的人得到身心的放鬆。 在評鑑過程中，發現本市有許多公廁的管理單位非常用心， 為維持民眾如廁的品質及配合疫情措施，更自創許多小妙招，例如： 加強酒精擦拭易與民眾接觸之門板把手、 裝置感應式水龍頭及燈具既節能減碳又能防疫、 利用咖啡渣自製除臭袋、 廁所內裝置綠美化植栽及自製無毒天然水果酵素的清潔劑等。

環保局說明，已舉辦多年的公廁金質獎頒獎典禮， 每年選拔出優良公廁單位進行表揚，今(110)年度公廁金質獎共 分為5組進行評選，分別為公設機關組、觀光遊憩組、交通運輸組、 營業場所組及友善綜合組。今年報名相當踴躍，共有134個單位報 名，其中有44個公廁管理單位獲獎， 同時也頒發金質清潔人員獎予公廁金質獎獲獎單位的清潔人員， 以感謝清潔人員認真維護的辛勞。

其中， 將捷金鬱金香酒店針對客用洗手間清潔作業制定標準作業流程， 每日定期執行清潔作業並留存紀錄，如遇人潮較多， 則加強清潔頻率。 而台北大眾捷運股份有限公司之環狀線板橋站站務人員於每日早班進 行廁所針孔計頻器測試一次，供旅客安心使用。 車站定期辦理相關教育訓練，提高清潔人員相關職能及服務品質。 台北大眾捷運公司淡水站之清潔人員依清潔工法SOP進行 廁所各項設施打掃，並在疫情或特殊狀況下， 即時機動性加強廁內消毒，維護環境整潔。

獲得這次友善綜合組公廁金質獎的鶯歌陶瓷博物館「 遠得要命藝術廁所」館長吳秀慈表示，利用一年的時間邀集9位知名 陶藝家打造「遠得要命藝術廁所」，從在地環境發想，創作出9組奇 幻構想，且具備玩味十足的陶藝作品， 其廁所空間也打造成充滿特色的打卡牆，而天馬行空的廁所空間， 能讓民眾體驗獨特的觀賞經驗。 此地也被網友喻為全台最具童趣的廁所， 讓人彷彿走入時空隧道感受復古的氛圍。值得一提的是， 於公廁入口處前設置的「許願糖果牆」， 號召民眾在陶球上刻下心願，並將陶球排列成彩虹， 象徵雨後天晴後的景象，也共同為新冠肺炎疫情後的新生活祈福， 其中侯市長也親自寫下「平安無事」之字， 衷心期盼民眾早日恢復正常生活。

環保局補充說明，為表揚打掃不易之大齡公廁並全面提升公廁品質， 今年度公廁金質獎新增永續公廁模範獎及金質公廁輔導獎， 其中輔導公廁獎項由本市近3年內榮獲2次以上(含)公廁金質獎單 位協助輔導普通級及非列管公廁參與本活動，以提升全市公廁品質， 共計5組公廁單位獲獎。

其中由「淡水紅毛城」輔導的「淡水滬尾礮臺」公廁建於2006年 迄今已使用15年，使用公廁人數平日約500人次，假日約800 人次使用頻率高，其由連續獲得4次金質獎的「淡水紅毛城」輔導「 淡水滬尾礮臺」公廁單位，以遊憩與古蹟為主軸進行環境佈置， 更以樟樹子浸泡酒精，讓廁所內飄散天然樟腦芬芳香氣， 同時也搭配減碳及綠建築政策， 於洗手台及馬桶分別設置感應式水龍頭及省水設施， 並於每小時清掃巡檢1次，而照明部分則以自然採光為主， 也於無障礙廁所加設孩童專用馬桶，增加親子友善使用空間， 儼然成為優質公廁之列。

另永續公廁獎項部分則針對廁齡30年以上之公廁， 因環境硬體設施較為老舊，仍能維持優良如廁環境給予表揚，共有1 0個單位榮獲永續公廁模範獎。其中「先嗇宮」廁齡為85年， 為新北市三重區香火鼎盛的廟宇，且人流量十分龐大， 其管線及相關設施並不會因廁齡年久而有失修的狀況， 廟方也定期巡檢設施，倘發現有損壞的狀況，將立即進行報修處理， 避免影響民眾使用。除平日進行打掃維護外， 針對廟會期間大量人流時，亦提高打掃頻率並加強內部巡檢， 其管理單位盡心盡力維護， 雖為老舊公廁卻仍維持一定公廁環境品質，值得嘉許。

環保局指出，為增加金質獎公平性，今年亦增加不預警評比項目， 由公廁訪查大使-「達文西媽媽」作為秘密客進行評比， 達文西媽媽張再凱表示， 於評比過程中大部分公廁環境管理都具有一定水準， 其中有許多人流量較高的加油站、捷運站(車站)、停車場、 遊憩地區等，雖維持公廁環境品質較難。 但訪查後仍發現有許多公廁之管理單位透過系統化管理方式， 依然能達到優良的品質。此外公廁為民眾時常使用的地方， 達文西媽媽建議於公廁附近地區的公廁標示可以更為清楚， 讓民眾需要時可以更容易找到。

環保局表示，這次頒獎典禮除頒發「公廁金質獎」外，也同時頒發「 特優場所認證」予18個單位，獲得認證的場所內有80%以上的公 廁皆為特優級，除了配合衛生紙丟馬桶以減少垃圾量之外， 也勤於清掃維護場所內各座公廁，以達到不髒、不濕、不臭的目標， 透過遴選評鑑機制，期望讓新北市公廁品質持續向上提升， 提供使用民眾一個乾淨又舒適的如廁環境。

程大維局長與優質公廁獎得獎者合照。(照片來源：新北市政府環境保護局提供)

程大維局長與永續公廁模範獎得獎者合照。(照片來源：新北市政府環境保護局提供)

照片來源：新北市政府環境保護局提供