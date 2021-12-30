Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

侯友宜關心農漁民長者相邀長者健檢守護健康

By 台灣英文新聞
2021/12/30 17:14
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市長侯友宜今(30)日到新北市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情形，並親自接受手部肌力檢查項目，與長者一同享受醫院專業檢查服務以及體驗簡單易學的活力毛巾操，同時宣布明(2022)年度具原住民身分並且年滿40歲的農漁民長者，每2年皆可報名1次免費健康檢查，相揪長者做健檢顧健康。

傳統農漁業屬於勞力密集的工作，對農漁友身體機能影響甚鉅，為照顧農漁民長者，新北市政府農業局辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，今年度更首創偏鄉地區到點檢查服務，針對居住偏遠地區農漁會長者若有需求，一樣安排醫院派遣專業健檢團隊前往服務。至於到院檢查服務則是針對農漁民長者常見健康問題，量身打造市值超過1萬2000元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、電腦斷層、醫師理學檢查以及「心血管鈣化指數分析」。心血管鈣化指數分析技術非侵襲性檢測，免注射顯影劑，以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病，讓長者好安「心」。

另考量現行多項社會福利政策，如疫苗注射、敬老卡適用年齡等，具原住民身分者，適用年齡較一般身分者約低10歲。因此為落實對從事農漁業原住民長者身心健康之照顧，明年度將降低原住民長者適用年齡，由50歲降至40歲，年滿40歲原住民農漁民長者即可報名檢查，增加原住民農漁民長者受惠。

新北市長侯友宜表示，農漁民長者健康檢查服務除了安排專車接送長者到院檢查；檢查完畢後，醫院會至各農漁會發放健檢報告書，並由醫師現場進行解說服務及健康諮詢。不僅如此，醫院專為農漁民長者開辦特別門診，長者若有進一步檢查需要，只需透過預約方式即可至醫院就診，不必與其他就診民眾排隊等待，節省等候時間；健檢期程至明年3月25日止。

侯友宜關心農漁民長者相邀長者健檢守護健康

照片來源：新北市政府農業局提供

侯友宜關心農漁民長者相邀長者健檢守護健康

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-12-30 17:18 GMT+08:00

最受歡迎

日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
台灣高鐵春節疏運加開450班次列車　12月30日零時開放搶票
台灣高鐵春節疏運加開450班次列車　12月30日零時開放搶票
【台灣Omicron+6　共34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
【台灣Omicron+6　共34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
「台灣疫苗防治一網通」12/29上線　接種地點、施打廠牌一次看
「台灣疫苗防治一網通」12/29上線　接種地點、施打廠牌一次看
"