侯友宜關心農漁民長者相邀長者健檢守護健康

新北市長侯友宜今(30)日到新北市立聯合醫院三重院區訪視，關心農漁民長者健康檢查情形，並親自接受手部肌力檢查項目，與長者一同享受醫院專業檢查服務以及體驗簡單易學的活力毛巾操，同時宣布明(2022)年度具原住民身分並且年滿40歲的農漁民長者，每2年皆可報名1次免費健康檢查，相揪長者做健檢顧健康。
傳統農漁業屬於勞力密集的工作，對農漁友身體機能影響甚鉅，為照顧農漁民長者，新北市政府農業局辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，今年度更首創偏鄉地區到點檢查服務，針對居住偏遠地區農漁會長者若有需求，一樣安排醫院派遣專業健檢團隊前往服務。至於到院檢查服務則是針對農漁民長者常見健康問題，量身打造市值超過1萬2000元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、電腦斷層、醫師理學檢查以及「心血管鈣化指數分析」。心血管鈣化指數分析技術非侵襲性檢測，免注射顯影劑，以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病，讓長者好安「心」。
另考量現行多項社會福利政策，如疫苗注射、敬老卡適用年齡等，具原住民身分者，適用年齡較一般身分者約低10歲。因此為落實對從事農漁業原住民長者身心健康之照顧，明年度將降低原住民長者適用年齡，由50歲降至40歲，年滿40歲原住民農漁民長者即可報名檢查，增加原住民農漁民長者受惠。
新北市長侯友宜表示，農漁民長者健康檢查服務除了安排專車接送長者到院檢查；檢查完畢後，醫院會至各農漁會發放健檢報告書，並由醫師現場進行解說服務及健康諮詢。不僅如此，醫院專為農漁民長者開辦特別門診，長者若有進一步檢查需要，只需透過預約方式即可至醫院就診，不必與其他就診民眾排隊等待，節省等候時間；健檢期程至明年3月25日止。
照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供