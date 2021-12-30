中華電信2022組織轉型重磅登場　三大事業群與三大技術群攜手共創新局

中華電信為因應激烈的競爭環境、 快速的技術發展以及不斷創新的新興服務商業模式， 自2019年啟動「躍升2021」策略轉型計畫，在「 以客戶為中心的價值創造」指導原則下，分階段推動轉型。 經過三年努力，不畏疫情干擾，中華電信在2021年完成組織轉型 規劃，新的組織架構與團隊將於2022年重磅登場，開創新局。 董事長謝繼茂今（30）主持聯合布達典禮， 會中勉勵三大事業群及三大技術群， 2021公司繳出亮麗的成績單，組改後更要攜手同心， 讓公司再創高峰。

中華電信在2019年啟動為期三年的策略轉型計畫，在「 核心業務」、「新興業務」、「成本優化」及「基礎能力升級」 等四大領域，分階段推動轉型。經過三年的努力，已逐漸展現綜效， 連續兩年在新冠疫情下，財務績效反轉向上，且持續成長， 成績有目共睹。

董事長謝繼茂表示，「組織轉型」是策略轉型計畫相當重要的一環， 困難度也最高。公司不斷與員工溝通，凝聚共識與方向。 2021年7月起率先完成「企客體系」組織調整，2022年則由 事業群與技術群接棒，啟動「個人家庭、企業客戶、 國際電信分公司」等三大事業群、「網路技術、 數據通信分公司及電信研究院」等三大技術群的組織調整， 於1月1日正式上路。 新的組織架構同時強化總公司策略面管理規劃、運籌帷幄功能， 從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念， 植入客戶導向的DNA，進而建立心態及體質上根本的改變。

為使2022年組織調整順利， 中華電信挑選2021年最後一個上班日辦理新任高階主管布達交接 典禮，由董事長、總經理親自頒授印信予新派任之個人家庭、 網路技術總經理，以及電信研究院、學院院長。2022年第一個上 班日將正式成立「個人家庭分公司」及「網路技術分公司」， 連同既有的企業客戶、國際電信、數據通信分公司及電信研究院， 形成以客户為導向的三大事業群及三大技術群，落實「 以客戶為中心」的經營理念，達成組織轉型重要里程碑。

未來，「個人家庭分公司」將以個人及家庭服務為核心， 滿足全民安全、便利、健康、娛樂之智慧生活需求。 在最優質的行動與固定網路基礎之上， 依民眾需求提供差異化的智慧生活服務，為個人、家庭、 社區創造價值，期許成為智慧生活的領導者。

「網路技術分公司」則主導建構符合萬物互聯需求、最有價值、 最值得信賴的資通訊基礎平台， 並致力打造以軟體技術為核心的新世代雲化智慧網路，透過「 行固融合」、「雲網融合」及「架構開放」等共網、共管、 機房雲端化、網路創新與智慧化等規劃， 提供優質且前瞻的網路服務。

中華電信身為電信龍頭品牌，歷史悠久，但積極挑戰未來。 總經理郭水義表示，透過組織調整，公司要打造「以客戶為中心」 的組織文化，以因應ESG要求下的激烈的競爭環境、 快速的技術發展以及不斷創新的新興服務商業模式， 帶動數位產業經濟發展，並賦能各行各業運用5G技術， 提升公司競爭力與穩健經營成長。