社福界奧斯卡「領航金獎」五週年265家獲表揚 新北牙醫師公會獲頒最佳奉獻獎

有社福界奧斯卡封號的新北市「領航金獎」邁入第五年！新北市長侯友宜盛讚榮獲年度「最佳領航奉獻獎」的新北市牙醫師公會為典範，感謝會員長年為身心障礙者及偏鄉弱勢長者的口腔健檢，並於疫情時挺身而出，成立到宅快篩隊，冒著感染的風險，到宅快篩，阻斷家庭的傳播鏈，「不僅具專業的公益付出，也溫暖大家的心！」
新北市社會局自2017年起開辦人民團體「領航金獎」，表彰積極服務社會、奉獻人群的優質團體，獲獎團體從2017年的142家，到今年成長至265家，年度服務超過70萬人次、捐款捐物總值達2.2億元。
侯友宜致詞時表示，統籌分配款六都當中新北人口最多，但人均分配款每人4.4萬元，遠低於台北市的6.4萬元，所幸新北市民最有愛心，好日子愛心大平台成立2年多，民間捐輸的物資市值和款項有34億多，幫助市府許多社會福利的推動。
今年度報名「領航金獎」評選的人民團體共計274家，經評選出金獎28家，銀獎52家，銅獎83家，公益獎102家，總計265家。
獲得今年最佳領航奉獻獎的新北市牙醫師公會理事長葉建陽表示，會員長年巡迴偏區，成立醫療站及照護團，並到八里愛心教養院、三峽日托中心設立「牙仙子的家」，為腦麻等身障兒做衛教和齲齒治療。今年疫情嚴峻期間，許多民眾不敢看牙醫，牙醫師們乾脆走出診所，配合市府防疫政策，到宅為家中有感染者的家屬長輩或身障者篩檢。獲得最高榮譽，會員深感責任重大，也對大家有所激勵。
典禮中同時表揚181家修正章程並做到理監事單一性別不低於1/3的團體。社會局長張錦麗表示，新北市人民團體有將近7成會員為女性，但實際擔任理監事者卻只有3成是女性，因此新北市自2016年起推動「人民團體性平1/3翻轉行動」，目前已有近千家團體響應，這項成果並獲得行政院頒發「性別平等創新獎」。
張錦麗說，同鄉會、宗親會屬於女性地位較弱的組織，但今年仍有三鶯彰化同鄉會、中和彰化同鄉會、彰化八卦山鄉親會、雙和陳氏宗親會、蘆洲鄭氏宗親會等5家團體打破傳統，鼓勵女性擔任理監事，獲頒「性別平等典範獎」，值得鼓勵。另有19家考核優等、甲等的合作社，也同時獲得表揚。