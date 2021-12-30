社福界奧斯卡「領航金獎」五週年265家獲表揚 新北牙醫師公會獲頒最佳奉獻獎

有社福界奧斯卡封號的新北市「領航金獎」 邁入第五年！新北市長侯友宜盛讚榮獲年度「最佳領航奉獻獎」 的新北市牙醫師公會為典範， 感謝會員長年為身心障礙者及偏鄉弱勢長者的口腔健檢， 並於疫情時挺身而出，成立到宅快篩隊，冒著感染的風險， 到宅快篩，阻斷家庭的傳播鏈，「不僅具專業的公益付出， 也溫暖大家的心！」

新北市社會局自2017年起開辦人民團體「領航金獎」， 表彰積極服務社會、奉獻人群的優質團體， 獲獎團體從2017年的142家，到今年成長至265家， 年度服務超過70萬人次、捐款捐物總值達2.2億元。

侯友宜致詞時表示，統籌分配款六都當中新北人口最多， 但人均分配款每人4.4萬元，遠低於台北市的6.4萬元， 所幸新北市民最有愛心，好日子愛心大平台成立2年多， 民間捐輸的物資市值和款項有34億多， 幫助市府許多社會福利的推動。

今年度報名「領航金獎」評選的人民團體共計274家， 經評選出金獎28家，銀獎52家，銅獎83家，公益獎102家， 總計265家。

獲得今年最佳領航奉獻獎的新北市牙醫師公會理事長葉建陽表示， 會員長年巡迴偏區，成立醫療站及照護團，並到八里愛心教養院、 三峽日托中心設立「牙仙子的家」， 為腦麻等身障兒做衛教和齲齒治療。今年疫情嚴峻期間， 許多民眾不敢看牙醫，牙醫師們乾脆走出診所，配合市府防疫政策， 到宅為家中有感染者的家屬長輩或身障者篩檢。獲得最高榮譽， 會員深感責任重大，也對大家有所激勵。

典禮中同時表揚181家修正章程並做到理監事單一性別不低於1/ 3的團體。社會局長張錦麗表示， 新北市人民團體有將近7成會員為女性， 但實際擔任理監事者卻只有3成是女性， 因此新北市自2016年起推動「人民團體性平1/3翻轉行動」， 目前已有近千家團體響應，這項成果並獲得行政院頒發「 性別平等創新獎」。

張錦麗說，同鄉會、宗親會屬於女性地位較弱的組織， 但今年仍有三鶯彰化同鄉會、中和彰化同鄉會、彰化八卦山鄉親會、 雙和陳氏宗親會、蘆洲鄭氏宗親會等5家團體打破傳統， 鼓勵女性擔任理監事，獲頒「性別平等典範獎」，值得鼓勵。 另有19家考核優等、甲等的合作社，也同時獲得表揚。