美法德英挺立陶宛 台灣外交部：協助立國商品市場轉移

外交部發言人歐江安 外交部發言人歐江安 (來源 中央社)

(台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）針對北京持續對立陶宛施加複合式威脅，美國、法國、德國及英國四國外長於29日舉行電話會議，強調將與立國站在一起，反對中國打壓行徑。台灣外交部發言人歐江安表示，台灣會協助立國商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，增強經貿連結及對抗威權的韌性。

美國國務院發布電話摘要指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話中強調，在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，四國將與立陶宛站在一起，反對北京壓迫行徑。

歐江安表示，外交部高度讚揚美、法、德、英四國外長針對中國對立國不斷升高的威脅，發揮道德勇氣，並為維護民主價值，共同聲援立陶宛；外交部更呼籲全球民主夥伴一起支持立陶宛，共同應對中國不斷強加於立陶宛的外交及經濟複合式威脅。

立陶宛頂住中國持續性施壓，於今年11月18日，在立陶宛首都維爾紐斯正式設立台灣代表處。今年10月底赴歐的台灣經貿訪問團，也與立國簽訂六項合作備忘錄，並協助立陶宛來台參加2021年台北國際食品展，獲得台灣消費者廣大回響，凸顯台立經貿的龐大潛力。

歐江安指出，台灣將續與國際民主夥伴將全力協助立陶宛的商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，並加強供應鏈安全方面的合作，增進民主同盟共同抵禦威權主義的韌性。我方堅信台灣、立陶宛與所有支持兩國關係的力量，是站在歴史正確的一方，民主終將勝利。