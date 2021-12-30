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北台灣某防疫旅宿連續出現3名確診者　陳時中: 待基因定序釐清是否群聚

陳時中說，現在正對上述3名北市防疫旅宿個案，進行病毒基因定序，若定序結果相同，旅社群聚可能性提高。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/30 15:56
北台灣某防疫旅宿連續出現3名確診者　陳時中: 待基因定序釐清是否群聚

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今天(12/30) 表示，台北市某防疫旅宿出現3名「有時序性」確診者。指揮官陳時中說，暫時不能說是群聚，仍待進行基因定序，釐清疫情狀況，防疫旅館已清空。

陳時中下午在疫情記者會中表示，國內新增24例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案，其中2人（案17085及案17099），及日前已公布的案17058為同一防疫旅館確診個案，「還不能說群聚，只是有時序」。

北台灣某防疫旅宿連續出現3名確診者　陳時中: 待基因定序釐清是否群聚

案17085及案17099都是住在5樓，選擇14天皆在防疫旅館完成檢疫的春節檢疫專案，案17085為檢疫期間初驗症狀採檢確診，案17099則是檢疫期滿前採檢確診。案17058則為入住6樓的旅客，選擇春節防疫專案10+4方案，檢疫期滿前採檢確診。

陳時中表示，案17058進行10天檢疫後返家，居住地下室，與家人無接觸，其家人已完成採檢，皆為陰性，研判此案對社區影響較低，但是否為旅宿群聚，仍待相關檢驗出爐，才能進一步研判。

陳時中說，現在正對上述3名個案進行病毒基因定序，若定序結果相同，旅社群聚可能性提高。不論定序結果為何，衛生單位已展開防疫行動，當初同旅館出現第2名確診者時，開始準備啟動防疫作業，昨天出現第3例個案後，已將此防疫旅社清空，同棟居家檢疫者移至其他防疫旅宿或集中檢疫所。

案17058及案17085接觸者匡列及採檢情形(如下圖) ，居家隔離者匡列3人，皆為陰性；同樓層旅館檢疫者29人，其中一人為陽性（案17099）、12人陰性、3人檢驗中、13人待採檢；其他樓層檢疫者28人，27人陰性、1人檢驗中：8名員工列為自我健康監測，其中7人陰性、1人檢驗中。

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