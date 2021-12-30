【快訊】台灣12/30下午2點47分發生規模5.4地震　震央在東部海域

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣時間今天12/30 14:47:09發生芮氏規模5.4地震, 位置在北緯 23.93度，東經 122.52度, 也就是在花蓮縣政府東方 92.0 公里 ，位於臺灣東部海域, 地震深度：27.1公里, 相對位置在花蓮縣政府東方 92.0 公里 (位於臺灣東部海域)。

衛生福利部的小編, 也很快做了圖卡, 請大家關心一下親朋好友, 互相報平安(如上圖) 。

各地震度級：

(資料來源: 氣象局)

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：武塔

2級：澳花、南澳、蘇澳、內城、牛鬥、冬山、頭城

1級：大同、南山、龜山島

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：鹽寮、西寶、和平

1級：太魯閣、銅門、富里、磯崎、光復、花蓮市、水璉

● 新北市地區最大震度2級

2級：五分山

1級：雙溪、新店、新北市、淡水

● 臺北市地區最大震度2級

2級：信義區

1級：木柵、臺北市

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：東河

1級：長濱、成功、海端、池上

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：竹東

1級：關西、峨眉、竹北市、五峰

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市、大城

1級：員林

● 南投縣地區最大震度1級

1級：合歡山、奧萬大、日月潭、玉山、信義鄉、竹山、南投市

● 臺中市地區最大震度1級

1級：梨山、德基、烏石坑、霧峰、梧棲

● 桃園市地區最大震度1級

1級：三光、桃園市、中壢、新屋

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：南庄、鯉魚潭、三義、竹南

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：阿里山、番路、民雄、義竹

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖、水林

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：七股