【快訊】台灣12/30下午2點47分發生規模5.4地震　震央在東部海域

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣時間今天12/30 14:47:09發生芮氏規模5.4地震, 位置在北緯 23.93度，東經 122.52度, 也就是在花蓮縣政府東方 92.0 公里 ，位於臺灣東部海域, 地震深度：27.1公里, 相對位置在花蓮縣政府東方 92.0 公里 (位於臺灣東部海域)。
衛生福利部的小編, 也很快做了圖卡, 請大家關心一下親朋好友, 互相報平安(如上圖) 。
各地震度級：
(資料來源: 氣象局)
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：武塔
2級：澳花、南澳、蘇澳、內城、牛鬥、冬山、頭城
1級：大同、南山、龜山島
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：鹽寮、西寶、和平
1級：太魯閣、銅門、富里、磯崎、光復、花蓮市、水璉
● 新北市地區最大震度2級
2級：五分山
1級：雙溪、新店、新北市、淡水
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
1級：木柵、臺北市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：東河
1級：長濱、成功、海端、池上
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：竹東
1級：關西、峨眉、竹北市、五峰
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市、大城
1級：員林
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山、奧萬大、日月潭、玉山、信義鄉、竹山、南投市
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、德基、烏石坑、霧峰、梧棲
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、桃園市、中壢、新屋
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、鯉魚潭、三義、竹南
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、義竹
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、四湖、水林
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：七股