【12月境外移入暴增】 12/30新增破紀錄24例外來確診個案　陳時中：對疫情仍不可輕忽

(台灣英文新聞/生活中心 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增24例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

今天記者會正式開始前, 指揮中心先播放了一段標題為"Because of You"的影片, 感謝第一線工作人員一年來守護邊境與國人健康的辛勞。陳時中同時表示, 今日新增24例, 使得本月境外移入個案累計387人, 打破今年其他月份的記錄, 明天2021年最後一天, 有可能境外移入累計數字會突破400例。

他表示, 即使沒有本土個案, 但是國外疫情依舊險峻, 國人不可輕忽, 因為一旦破口, 恐怕會一發不可收拾。



指揮中心表示，今日新增24例境外移入個案，為11例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(12例，案17076、案17078-17080、案17082-17083、案17085、案17088、案17090、案17094、案17096-17097)、越南(2例，案17077、案17098)、英國(案17081)、尼加拉瓜(案17084)、奈及利亞(案17086)、加拿大(案17087)、阿拉伯聯合大公國(案17089)、法國(3例，17091-17093)、泰國(案17095)及日本(案17099)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,988例確診，分別為2,334例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。