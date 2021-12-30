（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，由於國際疫情嚴峻及Omicron新型變異株之威脅日益擴散，近期入境人數及COVID-19境外移入個案增加，為強化社區監測，自明(2022)年1月1日起擴大辦理COVID-19社區加強監測方案，全國由86家定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑增加至272家，由各縣市人口數較多之鄉鎮市區基層診所協助發放試劑。

由於COVID-19症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往該等診所，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。



指揮中心說明，今(2021)年8月30日起規劃推動COVID-19社區加強監測方案，迄今已發放1萬餘劑公費COVID-19家用快篩試劑，考量近期COVID-19社區傳播風險提升，為提高民眾取得公費家用快篩試劑可近性與及早發現自身感染之可能，將自明年1月1日起於全國21個縣市增加至272個診所試劑發放點，

指揮中心呼籲，目前正值呼吸道病毒活躍期，請民眾多加留意自身健康，如出現呼吸道症狀，可前往本計畫定點診所；民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師評估後發放試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，亦由醫師評估後發放。民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上(https://forms.gle/8gh7Kb3ZkYE5aArW7)填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。



指揮中心提醒，如居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近的社區採檢院所(https://reurl.cc/MArG1L )進一步PCR檢驗。民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過之採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。

【詳細診所名單】指揮中心COVID19公費「家用快篩劑」發放點增至272處 早期偵測•防範病毒進入台灣社區