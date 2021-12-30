民團聲援《立場》 譴責港府侵害新聞自由

香港邊城青年等公民團體今（30）日上午在中國銀行台北分行前舉行抗議活動，聲援香港《立場新聞》，譴責港府侵害新聞自由。（圖／擷取自香港邊城青... 香港邊城青年等公民團體今（30）日上午在中國銀行台北分行前舉行抗議活動，聲援香港《立場新聞》，譴責港府侵害新聞自由。（圖／擷取自香港邊城青年直）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）香港泛民主網媒《立場新聞》 遭當局整肅，香港邊城青年等公民團體今（30）日上午在中國銀行台北分行前舉行抗議活動，怒控港府嚴重侵犯新聞自由、「以言入罪」行徑可恥，隔海聲援《立場》及捍衛新聞專業價值媒體人。

香港警務處國家安全處於29日以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」為由，拘捕《立場新聞》6名現任與前任高層，包括署理總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權、前董事吳靄儀、前董事方敏生、前董事周達智，以及前董事、社運歌手何韻詩。立場辦公室亦遭搜索並扣押大量新聞資料，並追查資金來源。

此外，尚在關押中的《蘋果日報》6名前高層及黎智英，29日亦被加控一項「串謀發佈煽動刊物」罪，控罪內容更追溯到《港區國安法》實施前的2019年4月。

香港邊城青年執行委員Sky馮詔天表示，昨日《香港獨媒新聞》亦跟隨《立場》腳步，宣布停止營運專頁，港府對香港蘋果日報遭打壓加控在前，對《立場》大規模搜捕在後，顯示當局對媒體打壓的速度與範圍已經超乎外界的想像，所有香港媒體人都可能成為下一個對象，中共及港府容不下香港人想守護的價值，「今天是媒體，明天可能是教育，後天能就是香港文化與香港人。」

馮詔天表示，香港人不會屈服於中共的打壓，將與站在民主第一線的台灣，對抗極權同進退。

香港歷史作家徐承恩表示，中共政權將對真理與自由的堅持稱為煽動、顛覆，是萬惡不赦的罪名，」這樣的觀點如「籠中之鳥」。

徐承恩表示，立場全體同仁為不公義發聲，已經打了一場漂亮的仗，他呼籲將所謂的「煽動」的文章延續下去，為真理的流傳，為台灣與香港的自由、自主將「煽動」進行到底。

台灣香港協會理事長桑普表示，所謂「以言入罪」的煽動罪，不過是現在對付媒體言論自由的工具。他表示，「現在香港人人自危，不是在小監獄裡，就是躺平在香港這個大監獄，或者逃離香港。」

桑普提及，香港已經失去「知的權利」，現如今《立場》也倒台，未來香港媒體將成為使用新華社通稿的一言堂，令人憂慮。

桑普呼籲台灣不要走回頭路，沒有言論自由一切都是「鏡花水月」，此外台灣也應適當開放港人來台，讓有能力的人來台相互幫助。