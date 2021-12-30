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【寒蟬效應】繼《立場新聞》之後 《香港獨媒新聞》元旦停止運作專頁

《香港獨媒新聞》宣布，將於元旦解散所有有關人員，「以免誤墮法網」。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/30 11:10
香港《立場新聞》、《香港獨媒新聞》29日相繼宣布停止運作。（圖／Pexels)

香港《立場新聞》、《香港獨媒新聞》29日相繼宣布停止運作。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）被香港警方國安處大動作逮捕高層的《立場新聞》29日宣布停止運作，引發寒蟬效應，同為網媒的《香港獨媒新聞》也於同日晚間宣布，將於2022年元旦停止運作專頁，並解散該報所有相關人員。

步香港言論自由燈塔《蘋果日報》墜落之後塵，12月29日，港警國安處出動逾200人力，以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪，逮埔《立場新聞》6位高層，包含社運歌手、立場前董座何韻詩，以及前總編輯鍾沛權、前立法會議員吳靄儀、前董事周達智、前董事方敏生、署理總編輯林紹桐。

《立場新聞》總部也遭搜查及扣押大量新聞材料，並追查其資金來源。《立場新聞》於官網宣布，「因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。」

公告也指出，「《立場新聞》前身為主場新聞，於 2014 年 12 月成立、以不牟利原則營運，立足香港主場，《立場》編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至 2021 年 12 月 29 日停運。」

【寒蟬效應】繼《立場新聞》之後 《香港獨媒新聞》元旦停止運作專頁

(圖／攝自《立場新聞》官網）

《香港獨媒新聞》29日晚間在臉書專頁上發布公告指出，警方於2021年12月28日根據《刑事罪行條例》 第十條加控《蘋果日報》等人，以及在2021年12月29日以《立場新聞》及其他人串謀發布多篇帶煽動性文章，以涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發佈煽動刊物罪，拘捕7人。同一罪名拘捕《立場新聞》多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查。

公告表示，「為因應情況，為免誤墮法網《香港獨媒新聞》專頁將於2022年1月1日零時停止運作，並將於日內移除。《香港獨媒新聞》所有有關人員同時解散。」
立場新聞
香港獨媒新聞
香港國安法
言論自由

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