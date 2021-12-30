今年運價上漲帶動貨櫃三雄營運暢旺，長榮累計前3季稅後盈餘為1582.79億元 (中央社檔案照片) 今年運價上漲帶動貨櫃三雄營運暢旺，長榮累計前3季稅後盈餘為1582.79億元 (中央社檔案照片)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）長榮海運受惠於今年(2021) 獲利大爆發，外傳今天(12/30) 發給員工最高40個月新台幣200萬元年終獎金，長榮強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。

今年運價上漲帶動貨櫃三雄營運暢旺，長榮累計前3季稅後盈餘為1582.79億元，EPS高達30.27元，大賺千億也讓外界預期，今年長榮員工年終獎金有望加碼，比去年10個月更好。

根據中央社，今天一早長榮海運許多員工去刷存摺，發現公司給出超高獎金，甚至有人拿到40個月200萬元；對此，長榮只說每個人狀況不同，依績效核發。

展望長榮營運，長榮海運總經理謝惠全日前在台灣證券交易所重大訊息記者會受訪時表示，由於運價上漲，第4季淡季不淡，許多海運業者第4季業績，或許比第3季旺季還旺。

海運今年獲利豐碩，貨櫃三雄獲利有望達新台幣5000億元，稍早有報導指出，市場預期員工年終獎金最高上看20個月。業者則說，年終獎金視個人績效而定。

海運運費高漲，推升貨櫃三雄獲利至新高，陽明今年前3季累積每股盈餘（EPS）達32.73元；長榮每股大賺30.27元；萬海EPS達28.37元；陽明董事長鄭貞茂26日指出，貨櫃三雄今年獲利預估可達5000億元，將超過台灣銀行業總和。

獲利豐收下，市場看好，貨櫃三雄今年年終獎金可期。其中，長榮去年年終獎金最高逾10個月，今年業績更佳，市場傳言有望發出20個月以上。

萬海去年年終獎金約在2至8個月，市場預估，今年可望更多；陽明年終獎金固定為1個月，不過，市場估計，紅利獎金可望有7個月以上。

對於實際年終獎金，業者均指出，年終獎金會視員工績效表現而定，每個人獎金不一。

貨櫃三雄今年獲利可望達台幣5000億元 長榮海運年終獎金傳高達40個月