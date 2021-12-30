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台灣股市今12/30封關日　法人：短線偏多格局未變

法人表示，台股短線維持偏多格局，仍有機會續創波段新猷，但盤勢波動恐加劇。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/30 10:31
圖為美國紐約股市 (美聯社檔案照)　

圖為美國紐約股市 (美聯社檔案照)　

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股主要指數29日多半收紅，激勵台股今天(12/30) 上漲21.72點開出，在中小型股帶動下，早盤最高至18291.25點，上漲逾42點，續創盤中歷史新高。

不過早上10點過後, 台股一度下挫至18241.49。

電子權值股台積電盤中最高至620元、上漲4元；聯電最高至65.3元、上漲0.3元；鴻海早盤低點104元、下跌1元。

航運類股開高走低，盤中下跌0.18%；鋼鐵股上漲0.18%，電子股上漲0.35%。

美國股市主要指數29日大多數收紅，道瓊指數和標普500指數創新高。法人表示，台股短線維持偏多格局，仍有機會續創波段新猷，但盤勢波動恐加劇。

由於投資人擺脫對Omicron變異株的憂慮，美股道瓊工業指數29日上揚90.42點或0.25%，收36488.63點；標普500指數上漲6.71點或0.14%，以4793.06點作收；科技股那斯達克指數下跌15.51點或0.10%，收15766.21點；費城半導體指數揚升7.16點或0.18%，收3999.35點。

台股29日開高後，指數雖一度壓回至平盤附近，隨後多方進行反攻，大盤逐步走升，終場上漲51.47點，收在18248.28點，續創收盤歷史新高，不過成交值相對萎縮到新台幣2398.86億元，是今年以來單日次低量。

產業訊息部分，根據中央社, 車燈大廠帝寶嘉義廠和台南新營模具廠預計明年底完工，透過調整來料和進料生產排程因應海運缺櫃和缺船期狀況，庫存持穩。

電梯大廠永大總經理蔡尚育29日表示，明年營運保守看待，觀察中國大陸房地產市況進展，永大已隨原物料價格走勢，適時調整產品價格。

法人分析，台股明年經濟展望正向，且Omicron變種病毒疫情衝擊鈍化，指數持續沿5日線走高，呈現多方架構，大盤仍有機會續創波段新猷；但指數連漲多日，大盤再向上走升後，短乖離也加大，盤勢震盪劇烈恐將難免。
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