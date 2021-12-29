台北遠東香格里拉 福虎生豐闔家歡假期　春節限定 香格里拉親子俱樂部

歡慶即將到來的虎年，台北遠東香格里拉特別於2月1日至6日春節期間限定推出熱鬧有趣的「福虎生豐闔家歡假期」，讓大人小孩有個溫馨難忘的春節回憶！闔家入住舒適寬敞且精心佈置的客房或套房、悠閒享受豐盛早餐，還有童趣可愛的獨家好禮讓小朋友帶回家！此外，還可參加「香格里拉親子俱樂部」，體驗豐富多元的互動遊戲、手作課程、趣味活動等，讓孩子們在玩樂中學習、在學習中玩樂，享受珍貴的親子時光。訂房專線（02）2376-3266，線上訂房：https://lihi1.com/uCniC。

福虎生豐闔家歡假期 春節限定親子住房專案

竹爆賀歲迎虎年，現在就規劃與寶貝來趟最FUN的新春假期！台北遠東香格里拉為親子家庭設計的「福虎生豐闔家歡假期」住房專案，可選擇入住經典優雅的尊榮客房、舒適寬敞的超豪華客房、家庭友善的特選尊榮家庭客房或是低調奢華的雅仕套房，每間客房或套房可容納至多兩位大人與兩位12歲以下小孩。入住超豪華客房與雅仕套房可享免費加床服務。專案含隔日豐盛早餐，兩位小朋友可免費參加春節限定的「香格里拉親子俱樂部」，暢玩親親寶貝遊戲區及任選五堂寓教於樂的手作課程，讓孩子邊玩邊學、快樂成長。房內均備有吸睛有趣的兒童迷你帳篷與玩具佈置(尊榮客房除外)，還有童趣可愛的香格里拉小貴賓獨家入住禮讓孩子們帶回家，包含遊戲貼紙本、可愛動物小後背包、小朋友沐浴備品及香格里拉限量版台灣黑熊玩偶(尊榮客房除外)等。台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，盡攬城市美景，帶著小寶貝自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜壯麗景色收納眼底，創造美好的親子度假回憶。

香格里拉親子俱樂部 孩子放電 爸媽放鬆

還沒想好九天春節連假要帶孩子去哪放電嗎？台北遠東香格里拉特別於2月1日至6日春節假期推出「香格里拉親子俱樂部」，預訂「福虎生豐闔家歡假期」住房專案，即可優先預約手作課程，每房提供兩位小朋友入場免費體驗，讓孩子好好放電、爸媽好好放鬆！其他住宿賓客每位僅需1,000元，就可暢玩親親寶貝遊戲區與五堂手作課程！

親親寶貝遊戲區包含兩大場域，賽車遊戲區擁有超大型賽車軌道、曲棍球機台、籃球機台、寶可夢九宮格與彈珠台，讓孩子們驚喜連連、流連忘返。另有Baby Shark互動遊戲室，以小朋友最愛的Baby Shark為主題，將卡通主角投影至牆面上，小朋友手執小棒槌，與Baby Shark來場趣味好玩的互動遊戲。

除了親親寶貝遊戲區之外，飯店更安排了豐富多元的手作課程！應景元宵的手繪小燈籠，讓小朋友在燈籠上勾勒出心中的異想世界；細緻優雅的愛心編織杯墊課程，一針一線慢慢編織出屬於自己的手作小物；宜人香氛的手作精油沐浴球課程，將自己喜歡的顏色細心堆疊出球狀，再加入幾滴紓壓芳香的精油，喜歡精油的大人小孩一定不能錯過；最有年味的小老虎黏土，將黏土堆疊於圓球模具之上，再為小老虎捏出小眼睛小鼻子，最特別的是，這是一款小老虎黏土存錢筒，帶回家放在家中為虎年增福添運！