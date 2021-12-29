2022年！大苑子和你一起迎接莓好新生活　莓好系列飲品驚喜組合限時開賣！

向2021年說再見！大苑子邀你一起用最新鮮、最著時的莓好時光、莓好花漾迎接2022年！12/31晚上十點至2022/1/1早上十點，12小時限時在APP開賣！不管你是喜歡濃郁系的莓好時光，還是清爽系的莓好花漾，大苑子都準備了甜甜的2杯驚喜價，讓大家用最新鮮的草莓滋味開啟2022年！不僅如此，購買商品券後只要在2022/1/1至1/2兩天內到門市完成兩杯換購，大苑子再加碼贈送莓好時光(M)買一送一的專屬回饋哦！2022年的第一天，一定要和朋友暢飲一下最浪漫好喝的莓好時光、莓好花漾，感受今日採今日吃、最新鮮的大湖滋味！

除了莓好系列飲品，迎接2022年莓好新生活，必吃甜點一定是今年首度上市、限店限量販售的莓好系甜品—許慶良草莓大盛！許慶良草莓大盛以特A級許慶良鮮乳為糕體的製作基底，搭配濃郁的檸檬卡士達醬，上頭還有滿滿的新鮮大湖草莓！一口咬下，大湖草莓的新鮮滋味在嘴裡迸發，酸酸甜甜、入口即化，真的是滿滿幸福！這麼好吃的許慶良草莓大盛目前在市府夢想店、逢甲福星店、台中學士店限量販售中！

2022年絕對不能錯過的，還有大苑子全新上市的瓶裝果汁—六顆柳丁汁！秉持幫助農民的初衷，希望為產季過剩的柳丁創造更不一樣的價值，大苑子首度推出以HPP冷高壓技術製作，不加水、不加糖，完整保留六顆柳丁汁原汁原味的瓶裝果汁！期望讓更多人可以走到哪、喝到哪，無時無刻感受最純粹的柳丁滋味！另外為了滿足一瓶喝不夠的敲碗會員，六顆柳丁汁即日起也推出你買一手，大苑子就送台產滋味保冷袋的活動哦！一次買6瓶，親朋好友喝不停！2022年，一起讓我們把最好喝的果汁分享出去吧！