【豐虎迎春】虎虎生風好運到　來怡人的花東縱谷悠遊，「饗食理想」春節專案

春季腳步悠悠到來，百花綻放，綠意盎然，又到了賞花的花季。每逢一月下旬到三月，廣闊的花東縱谷花海在在呈現了屬於花蓮獨特的美感，襯托著壯麗山巒與遼闊大海，令人心曠神怡的氛圍，在花蓮，您可以一覽壯闊豐碩的花海美景，帶著心愛的家人、情人，來一趟回味無窮的東部小旅行！

媲美小威尼斯、有世界第一遊船飯店之稱的「理想大地渡假飯店」，讓您和家人省下大筆預算，體驗出國渡假的氛圍。2022年，我們特別訂做了【豐虎迎春】虎虎生風好運到「悠遊理想」春節專案，除了好住好玩好吃之外，更回饋貴賓交通好禮。

理想大地渡假飯店為不同旅遊需求的旅人規劃了兩天一夜、三天兩夜的春節春遊專案，從元旦至春季，滿足全家出遊的許願。「綠の饗食假期」兩天一夜專案可享西班牙主題房型住宿乙晚(原價10,500元起)，優惠價只需7800元起，並享訂房交通補貼1000元，適用日期自2021年01月01日 至3月31日止 (農曆春節不適用)， 含陽光活力早餐乙次、幸福晚餐或風味餐廳晚餐乙次 (晚餐優先預留第一餐期，如需更改用餐時間請來電告知)、應許運河遊艇導覽乙次及多項免費活動設施。理想大地擁有全台唯一遊船飯店的浪漫輕艇體驗，您可以漫步在一望無際的生態園區，欣賞浪漫的異國風情與感受周遭的自然生態。

本次更加碼推出農曆春節期間，「豐虎迎春」春遊二泊四食專案，三天兩夜17,344元起，即日起至2022年2月4日預購，可選擇於02/05(初五)或02/06初六入住，含西班牙主題房型住宿兩晚、迎賓小品、陽光活力早餐兩客、豐虎自助晚餐兩客或風味餐廳兩客 (二選一)、應許運河遊艇導覽兩次/人、免費活動設施，並加贈主題遊程 、港點下午茶、風味午餐(好禮三選一)，以及每房贈豐虎袋金600元 (適用於春節市集或商店兌換長條蜂巢糕)。

過年計畫安排好了嗎? 如果還在猶豫不知道去那兒? 那就來花蓮走走吧!

理想大地繽紛多彩的園區行程讓你在這裡就可以享受自悠遊的全日放鬆假期，放空、發呆隨你意。