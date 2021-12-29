Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

中華空手道代表隊13人確診 7人染Omicron　台灣體育署：選手教練都屬輕症

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/29 19:18
中華空手道代表隊參加世界空手道錦標賽後返台，共有13人確診COVID-19。(僅為示意圖)

中華空手道代表隊參加世界空手道錦標賽後返台，共有13人確診COVID-19。(僅為示意圖)

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）體育署副署長洪志昌今（29）日表示，日前中華空手道代表隊參加世界空手道錦標賽後返台，共有13人確診COVID-19，所幸確診的選手、教練都屬輕症與無症狀；另外只要打滿2劑疫苗滿5個月的運動員，將可接種第3劑。

台灣空手道代表隊今年11月前往杜拜參加世界空手道錦標賽，結束後則飛往哈薩克移地訓練，並參加亞洲空手道錦標賽，22名團員在12月24日返台後陸續確診，共計達13人染疫。

根據中央流行疫情指揮中心今公布的病毒基因定序結果，空手道代表隊13名確診者中，有7人確定染Omicron變異株，剩6位定序結果未出爐，包含5位Ct值偏高，介於29至34之間，無法成功定序，而案17014定序中。

中央社引述洪志昌今天說法，根據監控回報的狀況，染疫的選手、教練有些是無症狀患者，有症狀的多半也只有出現喉嚨痛、咳嗽等輕症，Ct值則介於10至30幾之間，狀況還算良好。

對於未來國手出國參賽將接種追加劑，洪志昌表示，很感謝指揮中心讓選手打完2劑疫苗，且間隔滿5個月的代表隊選手與教練，將可優先接種第3劑疫苗。他透露，若間隔時間不滿5個月，但近期有迫切出國需要的代表隊，則可透過專案申請，再由指揮中心評估是否適合接種。

由於國際疫情再次升溫，洪志昌重申，接下來除非是正式洲際錦標賽，如亞錦賽、世錦賽，或與參賽權有關的積分賽，才會讓選手出國比賽，其他非必要的比賽都會盡量避免。
空手道
世錦賽
體育署

相關新聞

【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入
【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入
2021/12/28 14:26
【二級警戒延至明年1/10】12/27台灣境外+16　中華空手道代表隊再增1人確診
【二級警戒延至明年1/10】12/27台灣境外+16　中華空手道代表隊再增1人確診
2021/12/27 14:25
日本東京帕運24日晚正式揭幕　指揮中心全員戴同款口罩•為台灣選手加油
日本東京帕運24日晚正式揭幕　指揮中心全員戴同款口罩•為台灣選手加油
2021/08/25 18:22
「東京帕運」台灣代表團赴日　盼突破上屆1銀1銅成績
「東京帕運」台灣代表團赴日　盼突破上屆1銀1銅成績
2021/08/22 11:05
台灣體育署：動滋券改8/6領券　不符適用範圍之商家將自動下架
台灣體育署：動滋券改8/6領券　不符適用範圍之商家將自動下架
2020/07/30 11:31

更新時間 : 2021-12-29 20:00 GMT+08:00

最受歡迎

台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
【台灣Omicron+6　共34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
【台灣Omicron+6　共34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
"