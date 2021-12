New Balance「MADE IN THE USA」鞋款被爆非完全美製 消費者集體提告

在美製鞋子上,可以看到鞋舌上的美國國旗、MADE IN THE USA 字樣、鞋內標語、鞋盒上的 「made in the U.S. fo... 在美製鞋子上,可以看到鞋舌上的美國國旗、MADE IN THE USA 字樣、鞋內標語、鞋盒上的 「made in the U.S. for over 75 years」。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)New Balance 十多年來主打的美製鞋被爆料鞋子中有部分非美製,包括鞋底竟也是中國製造,讓消費者感覺被誤導,因而集體提出訴訟。

根據外媒,New Balance「MADE IN THE USA」鞋款主打美國製造,以良好質感重現美國經典復古休閒慢跑鞋,然而近期卻有消費者指出該鞋款包含非美製部分,指控New Balance廣告不實。

New Balance 首席運營官 Dave Wheeler 曾告訴福斯新聞(Fox News),根據美國鞋類銷售數據,在美國市面流通的鞋子中約有 99% 是進口的,因此 New Balance 意識到國內資源的重要性,增加美國生產,在十幾年前就推出美製鞋款,強調鞋子都是「MADE IN THE USA」,以避免全球供應鏈中斷問題。

在美製鞋子上,可以看到鞋舌上的美國國旗、MADE IN THE USA 字樣、鞋內標語、鞋盒上的 「made in the U.S. for over 75 years」,不過近期許多消費者表示,New Balance 鞋款有多達 30% 的部件是海外進口或使用外籍勞力製成。

根據美國聯邦貿易委員會(FTC),法定的「美製」標準是必須「全部或幾乎全部」都在美國製造,產品的所有重要部件和加工過程都必須來自美國,因此消費者透過 Truth in Advertising, Inc 公司於週一(20日)以 New Balance 廣告不實對其提告。

廣告監管機構則稱,New Balance 一直「故意藐視 FTC 的美國製造標準,並欺騙性地利用消費者購買美國製造產品的偏好,不當行銷鞋子為『美國製造』」。