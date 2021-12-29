【新創漫談】打破傳統辦公室定義 台灣新創布局後疫情商機

台灣新創公司25sprout共同創辦人、執行長劉邦彥表示，遠距辦公成為吸引數位遊牧民族的雇主優勢。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影） 台灣新創公司25sprout共同創辦人、執行長劉邦彥表示，遠距辦公成為吸引數位遊牧民族的雇主優勢。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）台灣新創公司25sprout共同創辦人、執行長劉邦彥指出，遠距工作改變辦公空間功能與意義，辦公數位產品深入日常，遠距工作成後疫情時代的雇主優勢。

推出雲端問卷SurveyCake的新創公司25sprout，受到全面遠端辦公的芝加哥軟體公司Basecamp啟發，在疫情前就已實施彈性上班。2020年初，新冠疫情席捲全球，儘管台灣管控得宜，生活近乎如常，公司仍在該年03月執行辦公室關閉演習，進行為期一星期的居家辦公，爾後又延長為一個月，來找出最佳的遠距辦公模式。

因公司快速擴員空間不敷使用，自2020年10月起，25sprout也改採「3-2-2」混合辦公模式，即3天進公司、2天居家工作、2天放假。員工採彈性坐位，搭配個人專屬置物櫃，以此解放辦公空間，提升利用率。在25sprout，多達九成員工選擇混合辦公。

25sprout共同創辦人、執行長劉邦彥表示，辦公空間涉及員工歸屬感，因此採取混合辦公新制須相關配套措施，此外也應允許選擇傳統「5-2」5天上班、2天休假的工作模式的員工保留固定坐位，照顧員工感受與需求。

今年5月台灣實行三級警戒，25sprout實施全面居家辦公，員工對於上班型態偏好也發生變化。在採行「3-2-2」初期，員工期望在家工作天數為2.24天，在疫情後上升到3.78天。同時，內部調查顯示，與「3-2-2」模式相比，全面居家工作期間，同事及客戶溝通順暢度達由100%下降到95%，顯示仍有見面互動需求。

劉邦彥指出，經過疫情及長期全面居家工作，辦公室的空間意義與功能也發生變化。首先，員工期望更多的遠端工作時間，而辦公室則由工作場域轉變為開會、與同事見面維繫感情的場所。因應使用者目的的改變，辦公室的座位減少、公共區域增加，員工對空間歸屬感也隨之下降。此外，傳統的辦公室福利如豐盛的零食櫃、員工旅遊、電影之夜等，在遠距工作模式下吸引力也降低。

劉邦彥觀察到，辦公數位產品深入日常，線上會議、合約、表單等軟體取代傳統做法。此外，可建立可團隊目標的數位管理工具如OKR，變得相當重要。劉邦彥也坦言，數據化管理無法管理人心，還需以產出搭配主管績效考核。

後疫情時代，人員流動將無可避免，劉邦彥指出，長期遠距工作促使北漂族回鄉，節省開銷或換取更佳生活品質與空間，「遠距工作將成為雇主品牌的主要優勢，吸引數位遊牧民族。」

劉邦彥也指出，能夠遠距工作的企業和商業模式將更具備競爭力，不仰賴實體辦公空間將大幅節省租金，並增加團隊快速成長的彈性。

關於未來公司是否將邁向全面居家辦公，劉邦彥表示，未來有在海外擴點的計畫，因此也會朝向遠端工作的目標繼續深化。