新北市三座焚化爐正常運作！垃圾處理量能安全無虞 民眾可安心過好年

針對日前有議員稱「有社區處理費漲價2倍半」、「 社區找不垃圾收運」及「新北焚化爐無法消化民眾垃圾是價格上漲原因」，新北市政府環保局表示，轄內三座焚化廠8條處理線全數運轉，每日可處理約為 2,600公噸廢棄物，扣除本市清潔隊載運約1,800公噸之家 戶垃圾，尚有約800公噸可協助民間清運業者清運本市所產出廢棄 物，新北市焚化爐垃圾處理量能絕對足夠。

針對有議員29日稱「有社區處理費漲價2倍半」、「 社區找不垃圾收運」，新北市政府環保局今（29）日表示，議員所指案例僅為單一個案、 並非通案， 環保局一直以來皆有媒合機制來協助社區尋求合理價格的處理業者。

另議員稱「新北焚化爐無法消化民眾垃圾是價格上漲原因」， 環保局強調此更非事實，新北轄內三座焚化廠全數運轉， 且為確保市民家戶垃圾可妥善處理， 已實施公寓大廈和社區垃圾優先進場機制， 過年前新北垃圾量能絕對充裕。

環保局表示，目前因應過年前垃圾量增加，且確保本市市民家戶垃圾可妥善處理， 環保局已啟動三點因應機制：首先， 針對公寓大廈或社區委託民間清運業清運之垃圾量進行盤點造冊， 估計每日約220公噸， 並通知三座焚化廠確保上述垃圾可優先進廠， 杜絕民間清運業者以焚化廠調配垃圾量為理由而對社區棄單。其次， 透過新北市廢棄物清除處理商業同業公會， 要求所屬清除業者對本市轄內公寓大廈及社區之垃圾「不棄單」及「 不漲價」，倘公寓大廈或社區若覺得收費不合理， 可向環保局反映並可請清除公會協助媒合收費合理的業者。最後， 公寓大廈或社區仍無法接受時，亦可將使用本市專用垃圾袋， 交付清潔隊循線垃圾車進行收運。

環保局補充說明，先前高雄市政府宣布自己垃圾自己處理， 焚化廠進而停止收受外縣市廢棄物，引發全國垃圾處理危機。 目前新北市三座垃圾焚化廠均正常運作， 除處理清潔隊清運之家戶垃圾外， 仍有餘裕優先處理本市社區及市場委託民間清運業者清運之民生垃圾 無虞。

新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長林煌章表示， 環保局承諾執行民間清運業者清運本市社區及市場之垃圾可以保證進 廠，可有效抑制民間清運業者棄單及漲價情形發生。在此前提之下， 公會會配合環保局持續向會員宣導收費價格應合理及協助社區及市場 業者媒合會員協助清運， 倘社區及市場業者有清運之需求可來電諮詢：（02）2964- 9288。

照片來源：新北市政府環境保護局提供