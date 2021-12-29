富邦金控2021年「供應商CSR線上交流會」 攜手逾百位夥伴促進永續發展

富邦金控發揮金融影響力，今(29)日舉辦2021年「供應商C SR線上交流會」，號召逾百位重要供應商代表與會。 這是富邦金控連續第四年舉辦供應商永續評鑑， 因應全球新冠疫情升溫考驗，今年度供應商CSR交流會首度以線上 形式舉辦。會中也公布最新的供應商永續評鑑結果， 並由富邦金控總務行政處副總經理陳博文線上頒獎表揚評鑑績優者， 包括：精誠資訊、宏碁資訊、台灣IBM、敦陽科技、台灣固網、 大同世界科技等六家供應商。富邦金控期望攜手供應商， 共同關注社會責任及環境保護之實踐。

富邦金控以發展「綠色企業」自許，逐年提升綠色採購比重， 今年起要求新供應商填具「新供應商永續風險自評檢核表」， 通過審核方能成為富邦合格供應商，未來亦規範將供應商CSR績效 納入領標要件或選商評分項目，希望與供應商在業務合作的同時， 亦能在永續管理議題相習成長，攜手共進。

為落實永續承諾，富邦金控以最高標準自我要求， 在國際永續評比領域持續精進，2021年11月連續五年入選道瓊 永續指數DJSI最高等級「道瓊世界指數」成分股， 連續六年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股；且連續二年榮獲C DP(Carbon Disclosure Project碳揭露計畫)「氣候變遷評比」最高榮譽「A List 領導等級」評比標章，名列世界環境績效前6%；此外，富邦金控E SG表現亦於歐洲Sustainalytics永續評比勇奪全球 保險業第一，並連續四年入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，MSCI ESG評比獲得AA級評等，為台灣同產業之最佳表現。

2021年是富邦成立60周年，身為台灣的領導企業， 富邦金控發揮企業當責角色，擘劃嶄新富邦永續願景藍圖，擬定ES G四大策略主軸：低碳、數位、激勵與影響，訂定2025年長期目 標，展現實踐永續承諾的決心。富邦透過舉辦「供應商CSR交流會 」致力落實「公司治理」，發揮正向金融影響力， 富邦金控將偕同供應商一起促進經濟、社會與環境的永續發展。