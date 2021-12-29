新北表揚本土語績優86校、184師生 烏來國中小獲教育部傑出貢獻團體獎

新北市教育局於(29)日在集美國小舉辦「110年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮」。為表揚長期用心付出的族語老師，全國首創資深優良族語老師獎項，另頒發本土語指導員訪視績優學校及教學人員獎、本土語言認證績優學校獎、本土語文績優人員暨團體獎、本土文化影音創意說唱讚獎等，共86校及184名師生獲獎。獲得團體獎的烏來國中小更同時獲全國僅兩所學校獲得的「教育部111年表揚推展本土語言傑出貢獻團體獎」，表現亮眼傑出。
因逢疫情肆虐，張明文局長特別與阿美族頭目在典禮前一同進行祈福活動，祝福新北師生平安順利，並表示母語是文化保存的基礎，新北市今年閩客語開課率達百分之百、原民語開課率也有近九成，特別感謝學校和本土語教師的辛勞及付出。
新北市以「趣味學習、生活母語」為理念，全國首創本土語創意桌遊教材，包含閩南語「掠虎精」桌遊卡牌、客家語大富翁桌遊和原民語族語百寶箱。未來為配合國高中本土語列部定必修課程，111學年度起將於教師甄選初試將納入本土語語言能力認證加分，另成立工作小組盤整國高中本土語師資和研擬教學支持計畫，規劃更多元且豐富課程內容，協助教師掌握教學趨勢，本土語永續傳承。
另外，榮獲本年度本土語績優團體獎以及教育部111年表揚推展本土語傑出貢獻團體獎的烏來國中小，推廣和保留泰雅語言文化不遺餘力，除了國中及國小各班每週一節泰雅語課程外，學校也推動具豐富文化內涵的社團。例如泰雅歌謠傳唱社讓學生用優美嗓音唱出部落的歌，泰雅編織社讓孩子穿上自己縫製傳統織衣參加畢業典禮，還有自然科學社讓孩子跟隨耆老學習傳統自然智慧文化，每年參與教育部原住民族文化科教獎也屢獲佳績。
今年獲資深優良族語老師獎項族語老師共44位，有8位獲年資20年獎項、36位獲年資10年獎項。其中10年獲獎者阿美語林明德老師在族語教學領域盡心盡力，堅持族語傳承的故事，希望帶領學生傳承阿美族的語言和文化。雖年逾70仍每週往返新北和臺東進行母語教學，他表示，學生就像自己兒孫，哪裡需要自己就一定準時報到。
今日活動也頒發本土文化影音創意說唱讚獎項。新北市自2019年起推動本項計畫，讓孩子透過說唱、戲劇等多元方式表現母語學習成果，今年共41校、50組參賽踴躍，總按讚人數將近2萬5千人次，以「我的學校」為主題，讓孩子介紹求學和成長的學校。彭福國小的「彭福之鷹」主題獲得高年級學生組特優，用阿美族語錄製影片，以鷹為精神象徵，由學生尋找彭福鷹羽毛，最後恍然大悟，原來彭福鷹是學校老師守護著孩子。
今年榮獲閩南語績優教支工作人員的唐明華老師，在重陽國小服務十九年，因常在工作場域聽到老人家們常常難過孫子無法使用母語交談，導致祖孫關係疏離，所以毅然辭去原有工作，投入本土語言教學。他深信，用對母語的熱情激起孩子學習的興趣，除現場教學更利用課餘成立閩語相關社團，陪學生在快樂氛圍中有效學習，讓本土語蓬勃茁壯。
教育局表示，今年更成立新北市第一所泰雅族原住民實驗小學「德拉楠民族實驗小學」，未來將持續透過生活化、趣味化的學習，讓母語從小扎根做起，積極傳承臺灣母語的文化精鍊之美，同時也邀請家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語，共同為本土語言及文化傳承努力。
照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供