新北表揚本土語績優86校、184師生 烏來國中小獲教育部傑出貢獻團體獎

新北市教育局於(29)日在集美國小舉辦「110年 度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮」。 為表揚長期用心付出的族語老師，全國首創資深優良族語老師獎項， 另頒發本土語指導員訪視績優學校及教學人員獎、 本土語言認證績優學校獎、本土語文績優人員暨團體獎、 本土文化影音創意說唱讚獎等，共86校及184名師生獲獎。 獲得團體獎的烏來國中小更同時獲全國僅兩所學校獲得的「教育部1 11年表揚推展本土語言傑出貢獻團體獎」，表現亮眼傑出。

因逢疫情肆虐， 張明文局長特別與阿美族頭目在典禮前一同進行祈福活動， 祝福新北師生平安順利，並表示母語是文化保存的基礎， 新北市今年閩客語開課率達百分之百、原民語開課率也有近九成， 特別感謝學校和本土語教師的辛勞及付出。

新北市以「趣味學習、生活母語」為理念， 全國首創本土語創意桌遊教材，包含閩南語「掠虎精」桌遊卡牌、 客家語大富翁桌遊和原民語族語百寶箱。 未來為配合國高中本土語列部定必修課程，111學年度起將於教師 甄選初試將納入本土語語言能力認證加分， 另成立工作小組盤整國高中本土語師資和研擬教學支持計畫， 規劃更多元且豐富課程內容，協助教師掌握教學趨勢， 本土語永續傳承。

另外，榮獲本年度本土語績優團體獎以及教育部111年表揚推展本 土語傑出貢獻團體獎的烏來國中小， 推廣和保留泰雅語言文化不遺餘力， 除了國中及國小各班每週一節泰雅語課程外， 學校也推動具豐富文化內涵的社團。 例如泰雅歌謠傳唱社讓學生用優美嗓音唱出部落的歌， 泰雅編織社讓孩子穿上自己縫製傳統織衣參加畢業典禮， 還有自然科學社讓孩子跟隨耆老學習傳統自然智慧文化， 每年參與教育部原住民族文化科教獎也屢獲佳績。

今年獲資深優良族語老師獎項族語老師共44位，有8位獲年資20 年獎項、36位獲年資10年獎項。其中10年獲獎者阿美語林明德 老師在族語教學領域盡心盡力，堅持族語傳承的故事， 希望帶領學生傳承阿美族的語言和文化。雖年逾70仍每週往返新北 和臺東進行母語教學，他表示，學生就像自己兒孫， 哪裡需要自己就一定準時報到。

今日活動也頒發本土文化影音創意說唱讚獎項。新北市自2019年起 推動本項計畫，讓孩子透過說唱、 戲劇等多元方式表現母語學習成果，今年共41校、50組參賽踴躍 ，總按讚人數將近2萬5千人次，以「我的學校」為主題， 讓孩子介紹求學和成長的學校。彭福國小的「彭福之鷹」 主題獲得高年級學生組特優，用阿美族語錄製影片， 以鷹為精神象徵，由學生尋找彭福鷹羽毛，最後恍然大悟， 原來彭福鷹是學校老師守護著孩子。

今年榮獲閩南語績優教支工作人員的唐明華老師， 在重陽國小服務十九年， 因常在工作場域聽到老人家們常常難過孫子無法使用母語交談， 導致祖孫關係疏離，所以毅然辭去原有工作，投入本土語言教學。 他深信，用對母語的熱情激起孩子學習的興趣， 除現場教學更利用課餘成立閩語相關社團， 陪學生在快樂氛圍中有效學習，讓本土語蓬勃茁壯。

教育局表示，今年更成立新北市第一所泰雅族原住民實驗小學「 德拉楠民族實驗小學」，未來將持續透過生活化、趣味化的學習， 讓母語從小扎根做起，積極傳承臺灣母語的文化精鍊之美， 同時也邀請家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語， 共同為本土語言及文化傳承努力。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供