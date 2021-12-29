為推動永續金融 期交所舉辦「111年上半年臺灣永續期貨動滋爭霸賽」

為推動永續金融、促進臺灣永續指數期貨及現貨共榮發展， 臺灣期貨交易所於2022年上半年(1月1日至6月30日)舉辦「111年上半年臺灣永續期貨動滋爭 霸賽」，總獎勵金額逾新臺幣320萬元， 期望透過鼓勵期貨商及期貨交易輔助人積極推廣， 以活絡該商品交易。

該活動獎勵對象為專兼營期貨經紀商(FCM)及期貨交易輔助人( IB)各營業據點，並區分FCM 組及IB組兩組。每組皆設有「各月排名積分獎」及「動滋霸主獎」 兩個獎項， 活動期間每月各營業據點交易量及實動帳戶數達獎勵門檻將依辦法計 算積分，頒發「各月排名積分獎」，給予新臺幣5千元至4萬元不等 之獎勵金；並於活動結束後計算總積分，頒發「動滋霸主獎」， 獎勵金最高可有新臺幣15萬元。此外， 期交所為提供市場穩定流動性，持續辦理法人機構報價獎勵活動， 以強化商品流動性。

近年來永續投資快速成長，吸引全球投資人的注意， 相關商品資產規模逾35兆美元， 為推動永續金融及因應此投資趨勢，期交所推出臺灣永續期貨， 以滿足現貨市場避險及相關交易之需求。臺灣永續期貨標的指數— 臺灣永續指數，為2017年臺灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)共同發布，為國內首檔結合E(環境)、S(社會 )、G(治理)與財務指標(ROE)篩選的投資型ESG指數， 在該指數發布後，國內勞動基金運用局隨即於2018年將其指定為委 託投信操作的績效指標，委託代操金額2018年為新臺幣140億元 ，至2021年10月已達新臺幣350億元。

臺灣期貨交易所表示，國內投信業者亦推出永續概念相關ETF商品，臺灣第一檔ESG ETF為元大臺灣ESG永續ETF， 其標的指數與臺灣永續期貨相同，為臺灣永續指數，基金規模由2019年58.7億元，至2021年11月已達102.4億元， 其後國泰、富邦及永豐投信等投信業者亦陸續推出臺灣永續相關ET F，在永續投資市場重要性日益增加下，臺灣永續期貨可望成為臺灣 ESG最佳避險及交易工具。

該獎勵活動辦法業已公告於期交所網站，歡迎期貨商及IB上網查詢， 積極推廣以爭取佳績，共同推動臺灣永續金融之成長。