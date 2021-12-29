阿里山國家風景區新旅遊亮點 嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布2022年元旦試營運

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局阿里山國家風景區管理處與嘉義縣政府共同努力推動下，嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布，即將在2022年風華再現，阿里山管理處表示，自即日起開放預約，每日限定2梯次，一梯次15人為上限，每日限定遊客30人報名，以帶團方式進行1日遊的體驗。

阿里山管理處洪維新處長表示，為了讓來訪阿里山的遊客們，可以來到觀音瀑布這個世外桃花源，管理處首次跨村合作，整合金獅村及文峰村的社區領袖共同經營觀音瀑布合作社，並在2022年元旦以帶團方式進行1日遊的體驗，遊程內容提供專人導覽，全程接送，除觀賞觀音瀑布美景，更包含了草編蚱蜢等童玩製作、瀑布底下品嚐咖啡及手作紙體驗等。

洪維新還說，未來將朝向四季有不同的面貌，除了品茗於瀑布之下，更可以來場薩克斯風的音樂饗宴，享受著依山傍水，與自然的對談，而該處也將偕同觀音瀑布合作社持續努力，爭取在明年上半年進入正式營運，期盼大家一起來觀音瀑布尋找觀音趣，一同重溫懷舊時光。

現階段自即日起開放預約，每日限定2梯次，一梯次15人為上限，每日限定遊客30人報名，相關活動資訊可隨時關注「阿里山 新印象」粉絲專頁或至阿里山國家風景區官網查詢；更多阿里山旅遊商品請至「阿里山EASY GO」電商平臺選購。

嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布。（照片來源：嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布提供）