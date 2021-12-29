【1月9日投票】北市中正萬華林昶佐罷免案、台中立委補選　12/30零時起民調封關

台北市中正萬華立委林昶佐罷免案(左圖) 以及台中第二選區立委補選，都是在明年(2022年) 1月9日投票 (原圖:中央社; TN後製) 台北市中正萬華立委林昶佐罷免案(左圖) 以及台中第二選區立委補選，都是在明年(2022年) 1月9日投票 (原圖:中央社; TN後製)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於明年(2022年) 1月9日投票，算起來距離投票只剩下12天的時間。中選會今天(12/29) 提醒，自12月30日零時起至1月9日投票時間截止前，不得發布、報導、引述相關民調。

投開票所查詢 (包括北市罷免案與台中補選)

依照中選會預定時程, 111年(2022年)1月5日前, 將公告林昶佐罷免投票人人數

南門次分區5里：南門里、新營里、龍福里、南福里、愛國里

崁頂次分區6里：廈安里、忠勤里、永功里、永昌里、龍興里、龍光里

城內次分區3里：黎明里、光復里、建國里

東門次分區7里：東門里、幸福里、梅花里、幸市里、文北里、文祥里、三愛里

中央選舉委員會今(29日) 發布新聞稿指出，自110年12月30日零時起至111年1月9日投票時間截止前，政黨或任何人不得以任何方式，發布與此次罷免案及補選候選人或補選的民意調查資料，也不得加以報導、散布、評論或引述；違反規定者，處新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

另外，中選會說，政黨及任何人不得於競選活動期間的每日上午7時前或下午10時後，從事公開競選、助選及罷免等宣傳活動；但不妨礙居民生活或社會安寧者，不在此限。

中選會也提醒，政黨及任何人也不得於投票日從事競選、助選或罷免活動；違反規定者，處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

至於投開票當日，中選會表示，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監控行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；同時，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票的行為。

刑法第142條規定，以強暴脅迫或其他非法之方法，妨害他人自由行使法定之政治上選舉或其他投票權者，處5年以下有期徒刑。前項之未遂犯罰之。另外，第 147條則規範，妨害或擾亂投票者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。