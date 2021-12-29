【疑涉直銷?】台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦　台幣26億元資金遭中國凍結

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）由台灣赴中國發展的藝人林瑞陽、張庭夫婦據報經營直播事業涉及隱匿資金，旗下公司人民幣6億元（新台幣約26億元）資金據傳因此遭凍結。林瑞陽今天(29日) 凌晨發聲明指公司合法經營，願配合相關部門工作。

林瑞陽、張庭夫婦赴中國發展多年，由藝人轉型為透過直播、影片販售保養品的微商教主。綜合中新經緯、新京報等陸媒報導，石家莊市裕華區市場監督管理局日前證實，林瑞陽、張庭所經營的電商「上海達爾威貿易有限公司」遭群眾舉報，因此今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由立案調查。

根據中央社，今年9月時就有消息傳出，張庭將旗下9家公司註銷，單一家資本額就高達人民幣4500萬，9家總合逾17億台幣，大動作引起外界關注，達爾威當時解釋是「集團業務及架構調整」，才將張庭旗下未開展業務的數間公司註銷，張庭本人也依然積極更新社群網站，並未表露任何異狀。

中國媒體報導指出，裕華區市場監督管理局調查認為，達爾威公司涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金；外傳公司高達6億的資金遭凍結。

林瑞陽凌晨轉發「TST庭秘密」官方微博發布的聲明指出，

「上海達爾威貿易有限公司是合法經營的公司，成立以來始終遵從(中國) 政府指導，堅持合法經營，依法納稅， 非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，我司將積極配合相關部門工作」。



中國國台辦發言人馬曉光今天說，從有關部門發布的公告來看，此案完全是一起「涉及商業事件，與兩岸關係無關」。他並強調，任何人在中國經商、創業「首先也必須應該依法、依規」。

針對藝人林瑞陽、張庭夫婦在中國鉅額資產遭凍結，中共官媒人民日報29日下午發表短評說，要警惕以電商、微商等名義開展的新型傳銷（直銷）行為。法治社會「容不下違法鑽營的秘密」。

人民日報這篇短評指出，針對林瑞陽、張庭的公司涉嫌傳銷被查處，市場監管部門已回應，「涉案人員多、金額比較巨大」，全案已進入「財物審計階段」；涉案公司也回應「積極配合有關部門工作」。

評論指出，有關案件性質、責任認定，還需靜等調查結果。但由此引發的大眾對網路傳銷現象的熱議，也在提醒人們須警惕以電商、微商等名義開展的新型傳銷行為。

這篇評論說，法治社會「容不下違法鑽營的秘密」，法律之傘「只保護守法本分的經營」。相關機構與網路平台需要加強技術甄別，撕開包裝馬甲（背心，意指包裝），治理各類線上、線下（實體）傳銷活動，「重拳出擊不能停，深挖細查見成效」。