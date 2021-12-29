Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【12/29台灣境外+14】增1名國籍航空機師確診　曾執飛美國芝加哥和紐約　匡列19人

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/29 14:48
台灣12/29新增14例COVID-19境外移入確定病例，含1例國籍航空機師。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣12/29新增14例COVID-19境外移入確定病例，含1例國籍航空機師。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增14例COVID-19境外移入確定病例，含1例國籍航空機師，為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增14例境外移入個案，為6例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17063-17070、案17072、案17073)、德國(案17062)、泰國(案17071)、香港(案17074)及越南(案17075)入境，入境日介於12月14日至12月27日。

有媒體詢問，案17068明明是在檢疫期間採檢後確診，為何匡列接觸者高達19人？醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案為國籍航空機師，12月22日入境後便進行「5天居家檢疫+9天自主健康管理」，在防疫旅館第5天期滿前採檢確診，Ct值28、無症狀。

該機師已接種過2劑AZ疫苗，屬突破性感染，第2劑在7月30日接種，因未滿5個月，尚未追加接種第3劑。

羅一鈞說，接觸者19人分別為：3位前艙同事列居家隔離，目前採檢陰性；後艙13位同事中列自主健康管理，其中10人採檢陰性，另3人將於近日返台，會再安排採檢；餘3人列自我健康監測，為曾接送過他的防疫車輛司機。

案17068在12月10日至13日執飛到美國芝加哥，12月17日至20日執飛至紐約，在12月13日至17日兩趟執飛中間皆在防疫旅館進行居家檢疫，未進入社區，也沒有同住家人或有親友、接觸者需匡列，

國內自今年7月起，這名機師為第7位機組員染疫確診，皆屬於突破性感染。羅一鈞也針對國籍機組員疫苗接種狀況進行說明，截至今，國籍航空機組員機師第2劑完成率為99.7%、空服員為99.8%，第3劑接種率因部分人完整接種未滿5個月，或班表安排問題，機師完成率為18.5%、空服員為24.5%，已請民航單位督導航空公司，安排機組員盡速完成接種第3劑接種。

【12/29台灣境外+14】增1名國籍航空機師確診　曾執飛美國芝加哥和紐約　匡列19人

指揮中心統計，累計16,964例確診，分別為2,310例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
機師
境外移入
美國
芝加哥
紐約
突破性感染

相關新聞

【更新】美國總統拜登簽7700億國防授權法　助台灣自我防衛參與環太軍演
【更新】美國總統拜登簽7700億國防授權法　助台灣自我防衛參與環太軍演
2021/12/28 16:08
【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入
【Omicron+14　含7名中華空手道代表隊】12/28台灣增19例境外移入
2021/12/28 14:26
【台灣Omicron病例+6　累計34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
【台灣Omicron病例+6　累計34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
2021/12/27 17:21
老花眼鏡out！美國FDA核准首款老花眼藥水 每天1滴獲改善
老花眼鏡out！美國FDA核准首款老花眼藥水 每天1滴獲改善
2021/12/27 16:09
【二級警戒延至明年1/10】12/27台灣境外+16　中華空手道代表隊再增1人確診
【二級警戒延至明年1/10】12/27台灣境外+16　中華空手道代表隊再增1人確診
2021/12/27 14:25

更新時間 : 2021-12-29 15:23 GMT+08:00

最受歡迎

台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
台灣新北板橋增1例本土個案　案17026雙北足跡曝光！
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
【12/26增本土+1、境外+23、Omicron變異株+1】新北板橋33歲男子確診　中華空手道代表隊11人確診
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
日本首創「電競高中」要開學了！超豪華科幻風教室將培養一流電競人才
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
2022新北跨年在淡水　最佳10大觀賞處曝光！13分14秒煙火、市集、藝文表演一次看
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
【更新】因應台灣天團「五月天」25日起到跨年共4場演唱會　高雄捷運將加密班距、延長營運
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
【台灣Omicron病例+6　累計34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
【台灣Omicron病例+6　累計34例】入境規定加嚴　1/4起搭機須持「2日內PCR陰性報告」
台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
"