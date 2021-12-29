【12/29台灣境外+14】增1名國籍航空機師確診　曾執飛美國芝加哥和紐約　匡列19人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增14例COVID-19境外移入確定病例，含1例國籍航空機師，為突破性感染；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增14例境外移入個案，為6例男性、8例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17063-17070、案17072、案17073)、德國(案17062)、泰國(案17071)、香港(案17074)及越南(案17075)入境，入境日介於12月14日至12月27日。

有媒體詢問，案17068明明是在檢疫期間採檢後確診，為何匡列接觸者高達19人？醫療應變組副組長羅一鈞說明，該個案為國籍航空機師，12月22日入境後便進行「5天居家檢疫+9天自主健康管理」，在防疫旅館第5天期滿前採檢確診，Ct值28、無症狀。

該機師已接種過2劑AZ疫苗，屬突破性感染，第2劑在7月30日接種，因未滿5個月，尚未追加接種第3劑。

羅一鈞說，接觸者19人分別為：3位前艙同事列居家隔離，目前採檢陰性；後艙13位同事中列自主健康管理，其中10人採檢陰性，另3人將於近日返台，會再安排採檢；餘3人列自我健康監測，為曾接送過他的防疫車輛司機。

案17068在12月10日至13日執飛到美國芝加哥，12月17日至20日執飛至紐約，在12月13日至17日兩趟執飛中間皆在防疫旅館進行居家檢疫，未進入社區，也沒有同住家人或有親友、接觸者需匡列，

國內自今年7月起，這名機師為第7位機組員染疫確診，皆屬於突破性感染。羅一鈞也針對國籍機組員疫苗接種狀況進行說明，截至今，國籍航空機組員機師第2劑完成率為99.7%、空服員為99.8%，第3劑接種率因部分人完整接種未滿5個月，或班表安排問題，機師完成率為18.5%、空服員為24.5%，已請民航單位督導航空公司，安排機組員盡速完成接種第3劑接種。





指揮中心統計，累計16,964例確診，分別為2,310例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。