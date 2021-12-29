虛擬性騷擾 元宇宙成灰色地帶

Ｍeta公司推出Horizon Worlds不滿一個月已傳出性騷擾事件。（圖／翻攝自Horizon Worlds） Ｍeta公司推出Horizon Worlds不滿一個月已傳出性騷擾事件。（圖／翻攝自Horizon Worlds）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）「元宇宙」的概念自推出以來廣受追捧，然而科技大亨馬斯克(Elon Musk）多次展現對元宇宙的嗤之以鼻，現實生活議題如性騷擾、厭女也如實在元宇宙復刻，虛擬世界成為法律灰色地帶再度引起爭議。

《麻省理工科技評論》近日報導，Meta公司（前身為臉書Facebook）旗下的元宇宙平台「Horizon Worlds」開放測試不足月餘，已出現性騷擾案例。

一名女性測試者指出在Horizon Worlds遭遇性騷擾，一名陌生人試圖「摸」她的虛擬角色，而這種不適感「比在互聯網上被騷擾更為強烈」，且圍觀者對加害人的支持行為更使人感到孤立無援。

這並非第一起，也不會是最後一起虛擬世界性騷擾案件。早在2016年，《QuiVR》遊戲中一名女性玩家貝拉明（Jordan Belamire）公布了在遊戲中受到性騷擾的經歷。一名玩家以虛擬角色對她做出揉奶、摸下體等不當舉措，並在她試圖逃離時依然上前持續騷擾，且圍觀者對此無動於衷。

報導指出，一篇發表在《數位遊戲研究協會》針對貝拉明事件的評論指出，網路對貝拉明的遭遇不屑一顧，甚至出現辱罵與厭女言論，或質疑沒有真實身體碰觸是否能稱為性騷擾。

俄亥俄州立大學研究虛擬實境社會影響的副教授福克斯（Jesse Fox）指出，「性騷擾從來都不一定是身體上的事情。它可以是語言上的，也可以是一種虛擬體驗。」換句話說，VR性騷擾就是性騷擾。

英國衛報指出，Meta對於Horizon Worlds性騷擾事件的反應，卻傾向於責怪測試者未善盡自我保護的權利。Meta認為測試者「應該使用」Horizon Worlds中一項名為「安全區」的工具，即一個能將用戶與其他人隔離的保護泡，除非用戶希望解除保護，否則無人可以觸碰其虛擬角色或與之交談、互動。

Meta發言人米利安（Kristina Milian）也在回應中表示，用戶在加入Horizon Worlds都需經過啟動安全區的訓練。這相當於告訴女性，如果不想走在街上被騷擾，那麼就應該待在家中，這無異於是以數位外衣重新包裝由來已久的厭女症。而以為女學生長相打分為驅動而誕生的臉書，厭女則是該公司的DNA。

虛擬世界的沈浸式體驗，其本質是在於使大腦相信，肉體正在經歷真實，而當所謂的「真實」是性騷擾，其恐怖可想而知。然而，仍有太多人以「未涉及真實」而淡化「虛擬性騷擾」的概念，讓虛擬世界成為無法可管的灰色地帶。臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等人畫出了元宇宙的未來，但在新的場域中，由來已久的性騷擾、厭女議題卻依舊甩鍋給用戶，無人意圖解決。