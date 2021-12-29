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美國富商馬斯克SpaceX所屬衛星在太空「逼車」?! 中國網民群起攻擊

雖然實際情形無從確認，SpaceX也沒有發表任何評論，中國政府的指控還是激起微博上檢討、攻擊馬斯克太空探索公司與美國政府的聲浪。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/12/29 13:56
圖為馬斯克的SpaceX太空公司，今年4月份發射衛星情形 (美聯社) 

圖為馬斯克的SpaceX太空公司，今年4月份發射衛星情形 (美聯社) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合報導) 隨著「大太空時代」的到來，除了國家以外連私人企業也開始發射衛星、火箭進入太空，這讓看起來寬闊的地球外圍已經變得擁擠，中國政府就在本月向聯合國投訴特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)，說他的太空探索技術公司(SpaceX)衛星在太空中「逼車」，導致馬斯克遭到中國網民的攻擊。

在中國本(12)月提交給聯合國外層空間事務廳(UNOOSA)的一份文件中，中國指控馬斯克太空探索技術公司的星鏈(Starlink)低軌道衛星，在今(2021)年7月21日至10月21日間，兩度幾乎與中國太空站擦撞，迫使中方須採取緊急迴避措施。

中國外交部發言人趙立堅以此為契機，呼籲美國政府需對此負起責任，同時譴責美國無視太空規範、罔顧太空人安全，而雖然實際情形無從確認，SpaceX也沒有發表任何評論，中國政府的發言還是激起微博上檢討、攻擊太空探索公司與美國政府的聲浪。

除了有人聲稱這些幾乎與中國太空站擦撞的衛星是「美國太空兵器」、「馬斯克是美國政府與軍方安插的『新武器』」外，也有人表示「星鏈」的風險正逐步被揭露，人類將因這些私人企業的商業行為而付出代價。

然而，事實上太空中飛行物體的安全並非第一次受到外界關注，長期的太空探索行動已經帶來最直接的結果：太空垃圾大幅增加。

隨著人類持續發射物體進入太空，以及舊衛星、太空站等物體持續老化，地球軌道中已經有大約3萬件衛星與太空垃圾漂浮其中，稍有不慎就會在太空中發生「追撞」，上個月就連美國太空總署(NASA)也須顧及太空垃圾的嚴峻狀況，而取消自太空站出發的站外行動以避免危險。
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