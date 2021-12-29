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虎年來啦！各品牌虎年限定款紛曝光 玉米片老虎也成靈感

Jordan Brand 就推出虎紋搭配淺橙色的限定鞋款；Marc Jacobs 也同樣以虎紋作為經典相機包紋路，而 Moschino 則將家樂氏玉米片上的東尼老虎融入 T-shirt。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/12/29 11:11
各大品牌推出虎年限定設計服飾。(圖/Jordan Brand, Marc Jacobs, MOSCHINO官網，台灣英文新聞後製)

各大品牌推出虎年限定設計服飾。(圖/Jordan Brand, Marc Jacobs, MOSCHINO官網，台灣英文新聞後製)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）虎年即將到來，Jordan Brand、Moschino 和 Marc Jacobs 等服飾品牌紛紛推出虎年限定商品，連家樂氏玉米片上的東尼老虎也成為聯名靈感，可愛程度爆表，讓民眾在新年穿新衣、買新包時又多了新的選項！

西元2022年的農曆新年為壬寅年「虎年」，以老虎為主題的賀歲禮盒已經不夠看，許多服飾名牌也搭上這波虎年風潮，推出相關設計商品，Jordan Brand 就推出虎紋搭配淺橙色的限定鞋款；Marc Jacobs 也同樣以虎紋作為經典相機包紋路，而 Moschino 則將家樂氏玉米片上的東尼老虎融入 T-shirt，既浮誇又可愛。

根據 Jordan Brand，本次配合虎年設計的鞋款包含 Air Jordan 1 Low OG、Air Jordan 6 Low、Jordan Legacy 312 等，其中 Air Jordan 1 Low OG 以淺橙色為主體，搭配象徵老虎的黑色、黃色紋鞋面，以及虎頭圖樣的鞋跟貼片，襯裡及外底則是黑色緞面及黃色半透明材質，十分特別，而此鞋款一共僅限量推出 5,000 雙。

其他款式像 Air Jordan 6 Low、Jordan Legacy 312 則從宋朝五大名窯擷取靈感，發揮在鞋子許多細節中。Jordan Brand 2022 CNY系列預計於12月30日在大中華區上架，2022年 2月正式全球發售。

「Moschino Tony the Tiger」系列則是由品牌創意總監 Jeremy Scott 操刀設計，將童年早餐最常見的東尼老虎以超大比例印在T-shirt、大學T、連身裙等等，浮誇中帶著可愛和幽默，為虎年添上繽紛與喜氣，不過該系列服飾售價不便宜，最低價的 T-shirt 就要價台幣 11,800 元。

Marc Jacobs 也推出虎年限定虎紋絨毛相機包，售價台幣 17,900 元，質感柔軟如老虎皮毛一般，搭配經典 Marc Jacobs 的 Logo ，時髦感爆棚大受少女喜愛，根據媒體，目前這款虎紋包只在全新開幕的台中新光三越店面販售。
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