【力拚台灣第7都】不受林智堅棄選影響•彰化縣改制計畫書送達內政部 「盼與台中市互補」

彰化縣政府12月24日舉辦縣長就職3週年成果發表會，縣長王惠美（前左4）指出，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第7都彰化當仁不讓。她也呼... 彰化縣政府12月24日舉辦縣長就職3週年成果發表會，縣長王惠美（前左4）指出，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第7都彰化當仁不讓。她也呼籲縣籍不分黨派的立委民代一起站出來，努力爭取彰化升格直轄市。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 彰化縣改制直轄市計畫書昨（28日）送達內政部，依據計畫書內容，彰化縣人口逾125萬人達升格門檻，若改制成功，名稱將訂為「彰化市」，可望與台中市形成互補的中台灣雙城。

針對彰化縣推動改制直轄市案希望能成為互補的中台灣雙城，台中市政府回應指出，台中市作為中部7縣市的領頭羊，將持續振興經濟，促進發展，帶動區域交流。

地方制度法第4條第1項規定，「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」為推動新竹縣、市合併升格，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘提案修法，將規定中的「且」改為「或」。

彰化縣政府提案爭取升格直轄市日前獲彰化縣議會審議通過，彰化縣府緊急提出升格計畫書，28日送達內政部。彰化縣長王惠美接受媒體聯訪時指出，彰化縣力拚升格成為第7都，「當仁不讓」。

根據中央社，「彰化縣改制直轄市計畫書」內容分為14個章節，針對改制後地方財政、教育及都會發展等都提出說明。

計畫書中，彰化縣府指出，彰化縣資源不如直轄市充沛，若能改制為直轄市，在經費、人力及執行面上將更充裕，業務能專業分工，同時與台中市形成中台灣雙城，成為帶動中部地區產業、經濟、商業發展等的雙引擎。

計畫書說明，彰化縣若改制後名稱訂為「彰化市」，縣內原有26個鄉鎮市在行政區劃法尚未訂頒前，規劃仍維持原行政區域，僅將鄉鎮市改為區，村里都改為里。

計畫書指出，在改制前，彰化縣有54席議員、26名鄉鎮市長及317名鄉鎮市民代表；若改制後，議員席次減少至43席，民選鄉鎮市長改為區長並依法任用，鄉鎮市民代表會將廢除。

計畫書表示，彰化縣建縣近300年，擁有豐富文化資產，更有多位人間國寶，這些豐富文化資產，就是台灣歷史的軌跡及縮影，為發揚文化寶藏並朝國際化發展，彰化改制才能成為名實相符的文化大城。

計畫書結語指出，彰化縣是全台灣重要稻米、花卉產地，更是傳產原鄉，也是新興科技及綠能發展新場域，有眾多全球知名企業與隱形冠軍，擁有極佳離岸風電資源與太陽光電發展實力。

彰化縣若改制後，在合理財政分配及事權統一下，能吸引更多優秀人才及彰化子弟回鄉服務與創業，也能利用中部科學園區二林園區優勢，成為高科技產業新興生產地區，進一步吸引跨國企業設廠，加速建構完成台灣西部科技走廊的願景。

針對新竹市長林智堅宣布不參選2022年合併升格後的大新竹市長，盼各黨支持大新竹升格。彰化縣長王惠美28日指出，彰化縣升格不受影響，站在縣長立場，絕對力爭成為第7都。

王惠美28日上午前往永靖國小參加124週年校慶活動及友生樓老舊校舍拆除重建工程落成啟用典禮；在活動開始前，有媒體詢問王惠美有關林智堅不參選2022年合併升格後的大新竹市長看法及彰化縣升格是否會受影響。

王惠美說，尊重林智堅個人的意願，但彰化升格不受影響；而彰化縣即將建縣300年，人口數125萬，絕對符合升格條件，彰化還有許多產業界的隱形冠軍，也是綠能大縣，像是總統蔡英文相當關注的風力發電有很大部分在彰化外海，種種條件都顯示彰化升格第7都當仁不讓。

王惠美指出，站在彰化縣長的立場，她絕對是力爭彰化升格成為第7都，其餘新增到九都的問題，就交給總統層級去考量。

有心人士質疑林智堅棄選決心

張惇涵：大可不必

另一方面，總統府發言人張惇涵28日表示，新竹市長林智堅27日在官邸與總統的對話，做出為讓新竹更好不參選的決定；看到有些有心人士仍在質疑林的決心。他認為，這只是誤把自己的算計，當作別人的計算，充其量只是心勞日拙，大可不必了。

張惇涵28日晚間在臉書發文表示，大約在2014年大選前的100多天，林智堅打了通電話，兩人約在板橋火車站地下街的某個咖啡廳。那時候，張惇涵剛卸下民進黨發言人的工作沒多久，林智堅是新竹市議員。

林智堅告訴張惇涵，當時的民進黨主席蔡英文要他選新竹市長。張惇涵回林智堅，「你該不會答應她了吧？」林智堅很堅決地說，「主席要我戰，我就戰。為了家鄉的未來而戰，我覺得很光榮」。

張惇涵說，「你一定知道這很艱難，沒有人看好你」，並反問林智堅，如果沒選上呢？林智堅說，對於自己的未來，他沒想那麼多。

張惇涵表示，27日在官邸，林智堅講了跟7年前幾乎一樣的話。林智堅說，「總統，2014年妳要我戰，為了新竹，我就戰，從來不怕困難。現在，為了新竹更好，我選擇不參選2022大新竹的市長，讓政治操作停止，但我會繼續為了大新竹合併升格而努力。」

張惇涵說，或許在有些人眼裡，這是個令人訝異，甚或不能理解的決定，但在他看來，則是能夠完全理解，這就是他認識的林智堅。

他說，看到有些有心人士仍在質疑林智堅的決心，這只是誤把自己的算計，當作別人的計算，充其量只是心勞日拙，大可不必了。

張惇涵說，這7年來看著新竹市的進步，總是替新竹市感到高興，也為新竹隊的夥伴們感到驕傲。政治，其實可以很簡單。勇敢做夢，然後實現夢想。當新竹越來越好，新竹的夢當然值得越做越大。他很認同林智堅說的，很多事情可以快，為什麼要慢；可以做，為什麼不做。

張惇涵說，再一次加速吧，新竹。讓大新竹成為共好、共榮的家園。他說，相信這不只是林智堅倡議大新竹計畫的初衷，也是許多大新竹市民、縣民朋友的共同期盼。