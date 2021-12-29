將捷金鬱金香酒店推年菜外帶　春節圍爐1/10前享早鳥優惠

過年必吃「鮑魚干貝佛跳牆」也可以單點訂購。

農曆春節將至，因疫情影響年菜外帶需求夯，淡水「將捷金鬱金香酒店」除了推出除夕圍爐、春節團聚宴席專案，1/10前早鳥預訂每桌贈好彩頭港式蘿蔔糕外，特別針對年菜外帶需求，主打5人份、10人份年菜組合，以及精選星級餐廳單點品

項，讓全家大小輕鬆在家就能大啖美味年菜。

將捷金鬱金香酒店推出「福虎生豐」除夕圍爐10人桌菜$16,880+10%，春節專案10人桌菜$11,880+10%，早鳥優惠2022/1/10前完成訂付，每桌即贈好彩頭港式蘿蔔糕乙套；針對中小家庭除夕圍爐，宴會廳特別開賣6人桌菜，每桌

$12,880+10%，專案加贈滬尾之星雙人下午茶券(價值＄880) ，值得一提的是，除夕夜當日宴會廳及貝殼廳２廳，皆規劃有樂手LIVE演唱、財神爺迎春報喜，以及酒店大廳還有豐富迎賓活動小遊戲，讓顧客們在熱鬧歡樂的年節氛圍中大啖美食

佳餚。預約專線：02-2620-3968。

此外，因應疫情下年菜外帶需求提升，分別於小年夜及除夕當日，提供年菜常溫自取外帶服務，主推中小家庭5人份年菜組合，有5999專案(內含將捷五福大拼排、6道經典菜品)、8999專案(內含將捷五福大拼盤、8道經典菜品)可以選擇，過年必吃「鮑魚干貝佛跳牆」也可以單點訂購，訂購日期：即日起至2022/1/24止，取貨時間為上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。

同時，將捷金鬱金香酒店也推出年節伴手禮，「好彩頭港式蘿蔔糕」、「滬好將捷禮盒」、「海皇醬」等多樣好禮首選推薦。其中，搶手熱銷、每日限量供應的「好彩頭港式蘿蔔糕」，由星級飯店主廚手工製作而成，不論是煎、炒、蒸，都

讓您吃到蘿蔔的香甜與菇類的美味，其名象徵好運喜氣，年節送禮自用兩相宜，歡迎提前撥打訂購專線：02-2620-3968或至官網選購，一起享用星級美味，喜迎金虎年！