台灣漢翔公司西屯廠粉塵氣爆1死6傷•中市府要求停工改善　空軍：勇鷹及F-16V進度不受影響

漢翔航空工業公司位於台中市西屯區的廠區29日上午發生氣爆火警，竄出大量濃煙。（台中市消防局提供）中央社 漢翔航空工業公司位於台中市西屯區的廠區29日上午發生氣爆火警，竄出大量濃煙。（台中市消防局提供）中央社

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漢翔航空公司西屯廠29日發生粉塵氣爆意外，造成7名員工受傷送醫，其中一人經搶救仍宣告不治。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）漢翔公司台中水湳廠區今天（29日) 上午發生粉塵氣爆火警，造成1死6傷不幸。漢翔董事長胡開宏趕赴醫院關切，慰問家屬並處理後續事宜。

漢翔發布新聞指出，漢翔水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區上午10時15分發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，加工過程中產生的金屬粉末，意外引燃造成氣爆起火，消防隊抵達前已自行撲滅。

漢翔表示，現場7名工作人員受傷，柯姓、程姓工作人員受重傷，其中柯員在急救一小時後宣告不治，程員二級燒燙傷，但生命跡象穩定；輕傷的5人中，已有3人出院。

漢翔表示，粉塵引燃發生原因仍要需專業研判，漢翔公司正配合消防鑑識單位調查事故原因，並照顧受傷人員。董事長胡開宏與主管趕赴醫院關切傷者、慰問家屬，漢翔會盡一切力量，全力協助家屬處理後續事宜。

根據中央社, 空軍相關人員受訪表示，發生意外事故的廠區，與勇鷹高級教練機製造、F-16V（Block20）構改的廠房不同，不會影響相關進度。

針對漢翔航空工業公司西屯廠今天發生粉塵氣爆意外，造成員工1死6傷。台中市勞工局表示，已派員到現場實施檢查，並要求先停工查明原因，做好改善後才能復工。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，上午10時12分接獲報案，西屯區漢翔路一處工廠發生火警，派遣中港、協和、水湳、清泉、西屯與黎明等分隊，出動各式消防車與救護車到場處理。

消防人員表示，起火地點為漢翔公司台中西屯廠區，8號廠房內的粉塵集塵器起火燃燒，起火時廠內人員先自行滅火，並疏散員工，火勢在上午10時26分控制。

勞工局指出，漢翔航空工業股份有限公司8號棚廠鉗工作業區的集塵區，上午發生粉塵氣爆意外，經查這處作業區從事鋁合金切割時粉塵氣爆引發火災。

勞工局表示，接獲消防局通報，1名員工遭倒塌牆壁壓住不幸OHCA（到院前心肺功能停止），失去生命跡象，另有1人臉部及手腳1至2度灼傷，其餘5人輕傷，分送台中榮總、中港澄清、中國附醫救治，意外發生原因由消防局鑑定中。

勞工局指出，台中市勞動檢查處已派員實施檢查，要求先停工查明原因，做好改善後才能復工，如查有違反職業安全衛生法，將開罰新台幣3萬元到30萬元。同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」機制，持續提供受災者協處關懷，此案也將列為防災宣導案例減少相關意外。

台中榮總表示，有2人送到醫院，1人到院前已無生命跡象，經搶救後宣告不治，另1人意識清楚，仍持續救治中。澄清醫院中港分院指出，有2男1女送到醫院，其中2男臉部及手部有燒燙傷，而女傷者則是頭部鈍傷，3人都沒有生命危險。