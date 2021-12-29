【嚇!】F-16V戰機飛行訓練「音爆」 震碎嘉義10多戶民宅玻璃

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）嘉義空軍基地F-16V戰機日前飛行訓練，低空飛過水上鄉粗溪村產生巨大音爆，震碎10多戶民宅玻璃，村民驚嚇不已；軍方說，已完成損害查估，將僱工修理賠償民眾損失。

嘉義縣水上鄉粗溪、龍德村一帶，上星期六（12/25日）上午10時左右，天空突然傳出一聲巨響，住在這一帶的民眾，感受到房子劇烈搖晃，像地震一樣，紛紛嚇到跑出屋外，抬頭一看，只見空軍F-16V戰機低空飛過，機身兩側還出現兩條白色煙霧。

粗溪村長黃寶珍透過村裡放送系統，告知村民若住家玻璃窗被震破的，請告訴里長，他通知空軍賠償。中央社29日引述黃寶珍受訪時表示，村內有10多戶住家玻璃被戰機音爆聲震碎，通知軍方後，已經前來處理，軍方說會負責。

嘉義空軍基地表示，已經查估村民的損失，將僱工修理震壞的門窗及其他損害；日前空軍戰機是進行例行訓練，會造成音爆，可能與天候有關。

粗溪村張姓民眾對記者說，這已經不是第一次發生音爆，但之前左鄰右舍只是被嚇到，這次卻造成民宅受損，應該是戰機飛太低造成的，希望軍方能檢討訓練過程，不要讓住在水上機場附近的民眾提心吊膽。

根據維基百科, 音爆又稱聲爆（英文：Sonic boom）是在空氣中運動的物體速度突破音障時，產生衝擊波而伴生的巨大聲響，聽起來像爆炸一樣。

通常音爆是由超音速戰鬥機或其他超音速飛行器，如協和式客機進行跨音速飛行時造成的，而另外槍械射擊時所產生的爆音亦同樣是一種聲爆。

飛機在以較低速度飛行時產生的聲音是向各個方向傳播的。由於飛機的快速運動，飛機頭部發出的聲波受到擠壓，而飛機尾部發出的聲波則被擴散，集中在一個錐形範圍之中。

當飛機以音速飛行時，飛行的速度比它發出的聲波的速度更快，直至飛機過去後，聲音才到達人們的耳朵，於是會突然感到一個衝力，這就是音爆現象。