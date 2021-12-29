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臺北植物園「後疫情與植物」活動採實聯登記　2022年元月開跑

臺北植物園：每週日臺北植物園舉辦的主題導覽活動，透過志工的精心設計，藉由生動活潑的遊戲與動手操作的方式來進行解說導覽，希望能帶動參與者動腦筋思考，進而達到寓教於樂的效果。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/29 09:26
圖片由林業試驗所提供

圖片由林業試驗所提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北植物園2022年度的假日主題導覽系列活動，將以「後疫情與植物」為主軸，每月推出不同的導覽主題，期望民眾藉由綠色植物的療癒力，紓解疫情影響下焦躁不安的情緒，元月份的「佛教植物」將介紹百年前植物學家刻意自東南亞引入的佛教植物，希望能讓大家悟覺善美的彼岸意境。

林試所所長曾彥學表示，雖然導覽活動因為疫情嚴峻暫停辦理，但每個月的活動主題內容還是依照原定時程安排規劃，為了不讓這些精采有趣的導覽主題就這麼錯過，特別整合這些原本取消的主題，在臺灣本土疫情緩和與相對穩定的時候再次推出。

臺北植物園表示，每週日臺北植物園舉辦的主題導覽活動，透過志工的精心設計，藉由生動活潑的遊戲與動手操作的方式來進行解說導覽，希望能帶動參與者動腦筋思考，進而達到寓教於樂的效果，歡迎民眾實聯登記參加。

2022年的臺北植物園假日主題導覽系列活動，由元月份的「佛教植物」開始，透過介紹百年前植物學家刻意自東南亞引入的佛教植物，除了辨識植物「見花是花」之外，也希望能讓大家悟覺善美的彼岸意境。而二月份的主題則是「沒有種子的蕨類」，將帶領民眾觀察不開花、不結果，而以葉片外貌豐富變化著稱的蕨類植物。三月份到年底的各月主題也非常有療癒力，依序是「芳香的樟科」、「景天科多肉植物」、「雨林植物天南星科」、「熱帶的薑科」、「濕生野地」、「植物與昆蟲」、「昆蟲在植物上造蟲癭」、「療癒庭園」、「文學植物」及「恐龍時代裸子植物」等。

最後，臺北植物園說，2022年假日主題導覽固定於每週日上午9點30分至11點，以及下午2點至3點30分各有一場，詳情可上臺北植物園網站查詢。因應防疫實聯制，每場次限50人參加，開場前30分鐘於集合地點賞荷廣場領號碼牌實名登記，參加者需戴口罩、量額溫。另外，凡參加每月的探索活動，即可獲得一個戳印，集滿十個月份以上的戳印者，即可獲得精美紀念品一份，並於12月活動時兌換領取。
臺北植物園

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