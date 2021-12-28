日本研究：缺牙不補　患失智症機率恐高出三倍

被忽略的咀嚼力 缺牙不處理 患失智症機率恐高出三倍。(示意圖/pixabay) 被忽略的咀嚼力 缺牙不處理 患失智症機率恐高出三倍。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）你知道失智、吸入性肺炎都與牙齒健康大有關係嗎？根據「國人牙齒概況與衛教認知調查」，國人在乎的牙齒問題著重在牙齒外觀，包含泛黃、蛀牙與不整齊，但卻放任缺牙而不處理。醫師提醒，缺牙會影響咀嚼功能、營養吸收外，更會提高吸入性肺炎和患失智症的風險，隨著高齡化社會來臨，千萬別讓咀嚼力成為健康阻力。

被忽略的咀嚼力 缺牙不處理 患失智症機率恐高出三倍

咀嚼力有多重要？根據日本名古屋大學醫學研究所上田實教授研究指出，若放任缺牙而不處理，罹患阿茲海默症的風險會高出統計值三倍。

台灣陽明大學牙醫學院也在2019年發表研究成果，經常咀嚼固態食物可刺激大腦，有助於預防失智！而因為咀嚼功能不佳，無法順利將食物磨碎，造成難以吞嚥，食物就很容易掉入氣管，使人嗆到甚至引發吸入性肺炎。

日本國立保健醫療科學院研究調查，也顯示「咀嚼能力不足」與「營養素的攝取量」存在著顯著的關聯性。

國人缺牙率高於世界標準 咀嚼力成健康阻力

超過五成民眾有蛀牙 「缺牙」為目前國人最大的牙齒問題之一

根據衛福部2017年調查顯示，12歲以上國人平均每人缺4.1顆牙，其中 65歲以上平均缺13.4顆牙，低於世界衛生組織建議的80歲老人至少要有20顆功能正常的自然牙標準，且有缺牙情形的國人中 33.3％沒有裝任何假牙，顯見國人並不在意缺牙問題。

「EG Dental 敦南上境」牙醫診所近期針對「國人牙齒概況與衛教認知調查」 進行調查，可能導致缺牙主因的「蛀牙」及「牙周病」狀況各佔54%及27%。

對此，陳福樂醫師指出，上述風險都與是否擁有健康牙齒相關，缺牙會直接影響咀嚼能力，當咀嚼能力下降，無法在咀嚼過程中幫助血液順利抵達腦部，腦部循環變差，就容易造成腦部退化，又或因食物較硬而減少均衡的攝取各種食物，長久下來就會造成營養不良。他也提醒，即使只有一顆缺牙，都應積極面對，透過植牙或傳統補牙方法，將空缺補起來，若放任不管，導致缺牙附近的牙齒承受過大咬合力量，進而提高崩壞風險。