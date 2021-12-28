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拒絕照單全收強調溝通 黃介正：台灣非美國的特別行政區

黃介正表示，如果尊重台灣，就要容許台灣有自己的看法，國民黨要做的就是去溝通。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2021/12/28 18:06
國民黨國際部主任黃介正今（28）日受訪表示，台灣有自己的獨立見解、看法與對策，需要被尊重。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

國民黨國際部主任黃介正今（28）日受訪表示，台灣有自己的獨立見解、看法與對策，需要被尊重。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）國民黨國際部主任黃介正今（28）日受訪表示，與美方溝通靠的不是國民黨過去累積的經驗，而是知悉美國如何看其國家利益，考量雙方立場盡力溝通，以符合台灣的利益。

在今天的年終中外記者會上，黃介正提出，當今美國對台海的策略以美國利益為主，未來期望能維繫台灣均勢的槓桿，以台美共同利益為主軸。

被問及如何找回國民黨在台美問題上的話語權，黃介正表示，重點是在於「道理」以及美國如何看他的國家利益」。

黃介正指出，儘管國民黨執政數十載，但美國的利益在變，國民黨在過去冷戰時期的經驗無法套用到現在，正如同中美貿易開打前的美國對台海的態度，與現今「公親變事主」自然不同。

美國以前對兩岸採雙重嚇阻（dual deterrence），現在美國與中國正面對抗，便希望盟友能強硬起來，「台灣的壓力就大了」。

黃介正強調，反共不是反對中國文化，不是反對大陸同胞，「我們與他們沒有仇恨」。且每年有超過百萬以上的台灣人待在中國長達半年以上，他們對台灣有經濟貢獻，「我們需要珍惜這些海外打拼、又回台繳稅的同胞」。

他強調，與中國溝通時，台灣有自己的獨立見解、看法與對策。「因為台灣不是美國的特別行政區（ Special Administrative Regions, SAR）」。

「大家說台灣不是香港，因為我們不想做中華人民共和國的一部分。我認為台灣不是香港，所以我們不能成為華盛頓的一個特別行政區，我們是獨立的，我們有自己的利益，」黃介正說道。

黃介正指出，全世界沒以兩個國家利益完全一致，「如果尊重台灣，就要容許台灣有自己的看法，如果你不接受是因為我不會溝通，而不是因為你的霸權，那我們國民黨要做的就是去溝通。」

他表示，「我們清楚表達我們的政策，我們盡力去說服、預防，我們一邊防禦一邊對話， 增強自身實力的同時，一方面減緩威脅。」
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黃介正
台美關係
台美中關係
與美對話
國民黨駐美代表處

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