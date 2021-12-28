防災即生活！教育部校園大會師全國選拔賽　新北10校獲獎全壘打

全國「第9屆防災校園大會師選拔賽」評選結果出爐， 新北市不僅榮獲縣市組「人才精進獎」，推薦10校參賽全數獲獎。 其中鳳鳴國小獲得「科技創新獎」；漳和國中、 信義國小及永平國小獲績優；建國國小及永和國小獲優選； 秀峰國小、屈尺國小、中山國中及竹圍國小獲入選，新北在防災教育 深耕發展表現亮眼。

教育局表示，為提升新北巿各級學校師生防災知能與素養， 每年皆針對學校防災業務承辦人、 特教及幼教老師進行人才培育及課程推廣，使防災意識扎根於校園， 在此次的評選中榮獲縣市組「人才精進獎」。 鳳鳴國小以智慧行動學習為亮點，將防災教育結合科技應用，發展S cratch防災大作戰、閱讀密室逃脫及MR火場逃生等創意防災 課程，讓孩子透過有趣好玩的體驗操作學習防災知識，獲得「 科技創新獎」。

以「大手牽小手，防災一起來」 為推動校園防災特色的漳和國中為榮獲全國防災基礎建置的績優學校 。校內成員多元且年齡層廣泛含國中部學生、幼兒園、補校、 社區學習中心及新住民學習中心成員。校長何文慶表示， 校內平時除辦理防災宣導及演練外，也會結合區公所、 鄰近消防分隊進行實務操作課程與技能訓練， 同時也規劃防災課程搭配教具設計使用。將防災觀念從上而下、 從校園推廣至家庭，使防災生活化、普及化， 期許每位學生都能將所學的防災知識與觀念帶回家裡。

獲得基礎建置案績優學校的信義國小，以「防災即生活」 的態度來落實防災教育推動，生教組長吳君蕾表示， 藉由這次參與教育部防災校園計畫，讓學校能夠從防災器材的整備、 校園環境的評估及防災教育融入課程的教學等方面， 紮實的逐一進行檢視，透過防災校園的推動與建置， 還能培養全校學生積極的防災態度與觀念， 以實際參與行動來學會預防及解決災害問題，與大自然共譜、 和諧依存、永續發展。

同樣獲得基礎建置案績優學校的永平國小，從環境、教學、 體驗及情境演練四大面向規劃25項推動校園防災工作， 建構校園防災學習地圖。校內建置防災小屋，也將防災納入K-6的 校訂課程，透過防災課程生活化及演練， 培養師生自主意識與應變能力。校長唐永安說，「保生25永平安」 是對每一位師生的承諾，防災素養猶如彗星，平常看不見， 但靠近太陽時，就能覺察存在，因此要格外重視落實。

教育局長張明文表示，為落實「聯合國永續發展目標」(SDGs) 第11項永續城市目標及第13項氣候行動，新北市100年起， 每年鼓勵學校申請「教育部防災校園建置計畫」， 111年將完成全市300校皆為防災校園目標，未來將持續鼓勵學 校申請防災校園進階推廣計畫，拓展區域學校防災網絡， 共同打造安全安心的學習環境。

照片由新北市政府教育局提供

照片由新北市政府教育局提供