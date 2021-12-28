新北市表揚32位傑出障礙相關人士！模範身障爸塗文芳心聲 侯友宜動容

新北市政府為響應今年國際身心障礙者日「平等參與、 共創多元價值」的精神，運用公益彩券盈餘分配基金， 於28日在市府一樓表揚傑出身心障礙等相關人士，共計32名。 同時照顧2名罕病兒的塗文芳一番「孩子，我無法陪伴你一生， 但我會用一生陪伴你！」的肺腑之言， 讓坐在台下準備頒獎的侯友宜市長為之動容！他說只要在任的一天， 一定會用最高的同理心來關懷身障朋友， 讓每個人都享有平等的生活。

獲得表揚者包含傑出身障人士陳昌田、吳冠毅、龔梅樹、江麗華、 蘇秋香、謝宜晏、文素珍、陳青琪等8名。模範身障者家屬丁蕋、 呂宗明、林秋岑、陳美妙、陳碧瑜、塗文芳、蔡金花、紀錦源、 陳虹文、劉靖慈、陳世仁等11名。 績優身障福利服務專業人員全秀蓮、何曉函、呂宜芳、周妙芳、 吳怡娟、高秋雯、傅佩玲、黃嘉健、黃慧卿、戴明秋等10名。 推行身障福利有功人員劉麗茹、潘瑋杰、李東琳等3名。

罹患小兒麻痺症、重度障礙的陳青琪， 和視障先生擁有一對寶貝兒女，先生從事按摩業， 陳青琪對於自身遭遇並不怨天尤人，反而充滿感恩， 她感謝新北市開辦身障者樂活大學，讓她學習許多才藝， 並因此而進入校園分享生命故事， 鼓勵並陪伴學生找到屬於自己的夢想與力量。

模範身障者家屬塗文芳分享，么兒因粒線體缺陷發生在腦部， 較早發作，沒想到老大在國中畢業後，他帶著老大到花東自助旅行， 騎了200公里快樂的行程後，回到家一個禮拜， 也因粒線體缺陷在視神經，造成左眼幾乎看不見，右眼視力僅剩0. 5。

塗文芳說，他本身在湯姆熊工作，每天接觸的都是活潑好動的小孩， 沒想到自己2個孩子卻都罹患罕見疾病。他略帶哽咽的說：「孩子， 我無法陪伴你一生，但我會用一生陪伴你！」 他感恩最辛苦的是太太， 還到么兒就讀的莒光國小特教班照顧其他身障同學， 大兒子目前也就讀板橋高中一年級，上課有使用視覺輔具。

推行身心障礙福利服務有功人員劉麗茹，原是精神障礙者的家屬， 在83年新北市康復之友協會籌備之初即加入參與，熱心協助會務， 關懷其他家屬，後來成為理監事和總幹事， 創立新北市第一家精神社區復健中心。她去年更從輔大社工所畢業， 精進服務精障族群。她說，希望社會對精障者能去除歧視和汙名化。

侯友宜在頒獎前致詞表示，新北市有17萬多位身障者， 市府持續推動相關服務，包含設置31家小作所、14家日照中心、 8處社區式居住以及32家身障機構， 復康巴士639輛亦是全國最多， 還有輔具超音速及遠距評估等服務， 但在聽了身障者和家屬的心聲後，發覺每位都有心路歷程， 家庭還是身障者最大的支持力量，因此市府要再努力精進。

侯友宜說他無法天天陪伴身障朋友，但願意一生守護， 希望社會和政府共同來參與，讓每位身障朋友都能享有平等、 多元的生活。