【用想的就能打字】全球第一則「意念」撰寫推文問世！將造福漸凍、腦癱患者

透過腦機介面技術，無需鍵盤或語音輸入，僅要「靠意志」思考。（示意圖/Unsplash） 透過腦機介面技術，無需鍵盤或語音輸入，僅要「靠意志」思考。（示意圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）用意念操控科技產品似乎是科幻電影的情節，不過現在透過大腦芯片植入人體技術，用「想」的就能發文，一名漸凍症患者23日就成功在推特上發表全球第一則用意念撰寫的推文，成為這項跨時代技術的驗證。

62歲的漸凍症患者 Phillip O’Keefe 是神經血管生物電子醫學公司 Synchron 的試驗對象，該公司在 2020 年 4 月就為他建造了腦機介面（Brain Computer Interface，BCI），也就是在他的腦中植入大腦芯片，在本月23日的試驗中，他成功透過意念發布了寫著“hello, world! Short tweet. Monumental progress.”（譯：嗨！世界！簡短的貼文，巨大的進步）的推文。

Phillip O’Keefe 在 Synchron 公司的執行長兼神經學家 Thomas Oxley 的推特帳號上直接透過大腦思考來發佈了 2 條 Twitter 貼文，花費時間約 30 分鐘。這也成為全球第一則僅用想的就能發布的推文。

Synchron 表示，這是第一次有人透過 BCI 技術直接在社群網站上發文，這個具有象徵意義的時刻，打開了腦癱、漸凍等完全無法移動的患者與世界保持聯繫的大門。

根據科技新報，Synchron 今年 7 月已獲得了美國食品藥品監督管理局（FDA）的監管批准，也是目前唯一一家被批准進行「永久植入 BCI 臨床試驗」的公司。