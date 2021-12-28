台灣立法院三讀行政院組織法　增設數位發展部

立法院會今（28）日三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部。（示意圖／Pixabay） 立法院會今（28）日三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部。（示意圖／Pixabay）

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）立法院會今（28）日三讀修正通過行政院組織法部分條文，增設數位發展部，並配套將科技部調整為國家科學及技術委員會，施行日期由行政院定之。

行政院會3月25日通過組改法案，將新設數位發展部、國防部防衛後備動員署，科技部改為國家科學及技術委員會。

根據行政院規劃，數位發展部的業務範圍規劃涵蓋全國通訊、資訊、資通安全、網路與傳播5大領域業務，並統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型的基礎建設及環境整備，以及資通安全、資料治理、創新沙盒、人才培育、數位包容與法制規範等業務，協助各機關落實數位治理。

立法院司法及法制委員會5月19日初審通過行政院組織法部分條文修正草案、中央行政機關組織基準法部分條文修正草案等案；行政院數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌等人列席報告並備質詢。

郭耀煌當時表示，為落實總統蔡英文揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃，因次這次行政院組織調整，決定增設社會期待的數位發展部，並配套將科技部改為國家科學及技術委員會。

全案今天在立法院會處理，會議主席、立法院副院長蔡其昌詢問在場立委，是否依照審查會條文通過，在場立委未提出異議，最終三讀修正通過。