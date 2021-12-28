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台灣高鐵春節疏運加開450班次列車　12月30日零時開放搶票

補班日1月22日增開3班次北上列車，將自12月30日開放購票。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/28 16:35
台灣高鐵2022年春節疏運期間，加開450班次列車，旅客可自12月30日凌晨零時起，預購春節疏運期間所需的車票。（圖／高鐵臉書）

台灣高鐵2022年春節疏運期間，加開450班次列車，旅客可自12月30日凌晨零時起，預購春節疏運期間所需的車票。（圖／高鐵臉書）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣高鐵2022年春節疏運期間，加開450班次列車，旅客可自12月30日凌晨零時起，預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，自1月27日至2月7日規劃為期12天的春節疏運。旅客可自12月30日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2022年春節疏運期間，加開450班次列車（南下222班、北上228班），總計12天提供2166班次列車的旅運服務。同時，春節疏運期間特別增開1/28（南下）、2/3至2/6（北上）之夜間車次，部分車站之列車抵達時間將超過凌晨零時。

此外，配合春節連續假期，1月22日調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別於22日增開3班次北上列車，將於自12月30日開放購票。

台灣高鐵春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

TGo會員月月Go有禮、20人以上大型團體、校外教學等專案，春節疏運期間暫不適用；持定期票或回數票者，如優惠效期含1月29日至2月6日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月7日（含）起自動展延對應之天數。

高鐵公司表示，配合交通部公告指引，旅客自進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。

台灣高鐵春節疏運加開450班次列車　12月30日零時開放搶票
台灣高鐵1月22日（六）增開通勤時段班次資訊
高鐵

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