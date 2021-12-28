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台灣駐尼使館已出售還被侵佔 外交部：研議國際訴訟法救濟

外交部也重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨政權無權干涉台灣的涉外事務，更無權繼承我國國有財產。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/28 15:55
圖為外交部發言人歐江安(中央社檔案照片）　

圖為外交部發言人歐江安(中央社檔案照片）　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部發言人歐江安今（28）日再度重申尼加拉瓜與台灣斷交後，將我方已出售給當地天主教教會的大使館轉交中國，是「非法侵佔、不法移轉」，並嚴正要求尼國當局保障當地僑胞及台商財產及權益。國民黨國際部黃介正今日上午也表示，「館產是我們納稅人的錢換來的，理當據理力爭」。

外交部指出，尼國政府12月10日片面終止與我國外交關係，又反國際慣例要求我國駐尼國人員在兩週內（12月23日前）全數撤離尼國，我國駐尼國大使館比照雙橡園處理模式，以象徵性1美元的金額將我國大使館館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）天主教教會作為公益用途。

至於我國在尼加拉瓜的其他國有財產，均依國有財產法的規定及程序，在大使館12月23日撤館前，已完成辦理公開出售。

歐江安強調，台灣與尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會「簽訂大使館館舍轉讓契約並經過公證，程序合法且產權已屬於馬納瓜總教區教會」。尼國沒收台灣大使館並擬轉讓給中華人民共和國的作法是「非法侵佔、不法移轉，已嚴重違反國際法規範。

歐江安也重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨政權無權干涉台灣的涉外事務，更無權繼承我國國有財產。

歐江安指出，將盡力協助尼國天主教教會，訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並刻研議相關國際訴訟法律救濟管道；同時也刻透過管道洽請國際社會對本案表達嚴正關切。

關於當地台商私有財產的安全和權益保障，外交部嚴正要求尼加拉瓜政府正視我國僑胞對尼國發展的長久貢獻，並保障我國在尼國的僑胞及台商財產及權益，切勿對旅居尼加拉瓜的我國僑胞採取不理性且不合法的作為，否則國際社會將共同譴責與唾棄尼國政府。

歐江安也呼籲旅居尼國的我國僑胞及台商，注意自身安全，若遭受尼國政府不當待遇，隨時與我國兼轄尼國業務的駐宏都拉斯大使館保持聯繫，以利提供必要的協助。

國民黨國際部黃介正今日上午於記者會中被問及此事，表示在台灣與尼國斷交兩個小時內已發布強烈譴責，並質問尼國是否會遵守國際慣例及維護我國資產。

黃介正表示，國民黨在台灣上絕不妥協，決不會把對外關係建立在中國的讓步上。他不認為台灣外交部應當在尼國資產一事上妥協，應尋求國際法救濟，「館產是我們納稅人的錢換來的，理當據理力爭」。
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更新時間 : 2021-12-28 16:22 GMT+08:00

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