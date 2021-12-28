喜洋洋！海尼根亞洲限定「星年繽紛罐」　新年禮盒台灣各大通路限量上市

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)海尼根推出亞洲限定喜慶的「星年繽紛罐」，星銀啤酒以及虎牌冰釀，新年限定禮盒等搭贈活動即日起於全台各大通路限量上市。

全球啤酒領導品牌海尼根喜迎2022年，特別推出亞洲限定「星年繽紛罐」；質感的喜慶包裝、將最接地氣的紅包與金幣都放上罐身，招財納吉、大發利市，掏紅包就屬你最有創意！去到親友家走春拜年還沒想好伴手禮， 不如就帶上幾手海尼根「星年繽紛罐」。開罐招財、紅包拿來。 順著啤酒豐滿綿密的泡沫，讓好運跟著一起下肚。無論年節擺飾、 歡聚暢飲都能添上滿滿年味。

海尼根Silver星銀啤酒同步推出多款節慶啤酒杯供行家收藏，另有星來運轉不鏽鋼杯組合於7-11統一超商獨家販售；新年限定禮盒等搭贈活動即日起於全台各大通路限量上市，走春拜年這「箱」有禮，夠創意、更給力！

除「星年繽紛罐」，2022年海尼根Silver星銀啤酒同步推出五款不需集點、隨買即贈的新年限定收藏杯：包含海尼根「星來運轉不鏽鋼杯」12/29起就會在全台7-11統一超商獨家販售。另有「海尼根星星光雕杯」與「海尼根繽紛玻璃杯（共3款隨機出貨）」；自12/29起於全台超商及量販通路陸續推出，杯型特殊弧度可讓啤酒花與酵母香氣完美釋放，還能減緩泡沫消失！

迎接2022虎年到，虎牌啤酒/虎牌冰釀同步換上新春應景的「本命招財裝」！俗話說：「摸虎嘴，招財添富貴；摸虎頭，賺錢起大樓。」餐席間暢飲虎牌冰釀啤酒，除了帶來極致清爽的暢快體驗，入喉淡淡麥香不苦澀以外，還能順手摸摸虎頭與虎尾，接地氣又接財氣，討個「虎星高照」的好兆頭。

新裝上架期間虎牌冰釀推出限量「如虎添翼」、「虎虎生風」（共2色隨機出貨）搭贈玻璃杯，其中「如虎添翼」採雙層玻璃、圓潤手把造型，12/29起僅於全台7-11統一超商獨家提供。各大通路也有搭贈、抽獎、紅包袋贈送等多項好禮添喜氣。

海尼根星銀賀歲好禮：

Silver星銀啤酒500mlｘ4罐入 / 送「星來運轉不鏽鋼杯」：7-11獨家

Silver星銀啤酒500mlｘ4罐入 / 送海尼根「繽紛玻璃杯」：全家便利商店、萊爾富、OK超商

Silver星銀啤酒500mlｘ4罐入 / 送海尼根「星星光雕杯」：美廉社

Silver星銀啤酒330mlｘ6罐入 / 送海尼根「星星光雕杯」：家樂福、大潤發、愛買

Silver星銀啤酒330mlｘ6罐入 / 送海尼根「繽紛玻璃杯」：全聯、楓康

虎牌招財新裝好禮：

虎牌冰釀485mlｘ4罐入 / 送「如虎添翼限量杯」：7-11獨家

虎牌冰釀485mlｘ4罐入 / 送「虎虎生風限量杯」：全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社

虎牌冰釀330mlｘ6罐入 / 送「虎虎生風限量杯」：家樂福、大潤發、愛買、全聯、楓康

1/18起家樂福購買虎牌啤酒/虎牌冰釀滿399即贈「虎虎生風」限量紅包袋

1/10至2/28，凡至全台限定熱炒店購買虎牌冰釀600mlｘ3瓶，即可免費獲得「虎虎生風」紅包抽獎券一張，有機會將FUN肆虎禮帶回家，包括：「呷虎飽飽」 霸氣大圓盤、「虎氣飽滿」 大小通吃碗、「呷虎甜甜」點心盒等好禮。（詳細活動辦法以店內公告為主，更多活動資訊請至虎牌啤酒官方臉書查詢：https://www.facebook.com/Tigerbeertw）

以上活動檔期與售價以各通路為準



虎牌啤酒虎牌冰釀同步換上招財新裝(圖/海尼根)



虎牌啤酒、虎牌冰釀「虎星高照」 各大通路限量杯、紅包袋、FUN肆虎禮多重送(圖/海尼根)