澎湖福朋喜來登推出星級澎派桌菜、除夕饗宴、限定下午茶　一指下訂，海鮮佳餚宅配直送到家

2022農曆春節將有一連九天的假期 (01/29-02/06)，澎湖福朋喜來登酒店獻上一連串吃喝玩樂的精彩活動、新春住房優惠，邀旅客闔家走春圍爐，前來澎湖歡度佳節！

Google 4.9分超高評價聚味軒海鮮中餐廳、國際宴會廳全新打造三款「新春圍爐澎派桌菜」及「五星外帶旺年菜」供賓客任選！除夕夜當天，國際宴會廳「除夕團圓饗宴」更有財神報喜、國際樂團演唱、新春萬元好禮大獎等精采紛呈表演，讓除夕圍爐宴更加活潑熱鬧。

吃到飽控不可錯過的「宜客樂海港百匯自助餐廳」，於新春連假更霸氣端出多道新春限定海陸料理；每年廣受好評的藍洞餐廳「新春雙人下午茶」，廚藝團隊華麗改版再升級，將多種意象完美連結，九款甜品、鹹點換上洋溢新春年味的新衣，驚豔滿點，是新春不容錯過的限定美味。

澎湖福朋喜來登酒店更精心推出「年節五星海味豐餚」宅配寄送台灣本島服務，將Google 4.9顆星高分評價的「聚味軒海鮮中餐廳」人氣經典料理空運到台灣本島，只需一指下訂，就能把澎湖五星美饌端上餐桌，極致美饌共享幸福團圓食光。

1月1日起至2月28日推出「澎湖鄉親．軍人」優惠專案，入住萬元豪華雙床客房，加贈機場酒店來回接駁，兩天一夜兩人成行原價12,500元，超值優惠2,600元，每人每晚只要1,300元起，更適用農曆春節假期，邀請澎湖鄉親闔家返鄉過好年！

2022 聚味軒海鮮中餐廳、宴會廳「新春圍爐澎派桌菜」及五星外帶年菜

澎湖福朋喜來登酒店葉尚廣總主廚帶領星級廚藝團隊，歷時半年時間，全新打造三款「新春圍爐澎派桌菜」及單點旺年菜，包括集珍饈美饌精華之大全、長時間文火煨煮的天山雪蓮佛跳牆、富貴花膠佛跳牆，年節餐桌上最不可或缺的招牌獅頭海鮮團圓鍋、干貝櫻花香米糕、蟲草玉露海上鮮、當鴻蒜香脆皮雞、富貴鮑魚東坡肉等超過20道必吃年菜匯聚及10道單點旺年菜，每道料理堅持選用最新鮮自然的地道頂級食材，製作口味獨到特有菜色，稱心年味齊分享，現正預訂每桌NT$8,000元起！聚味軒海鮮中餐廳包廂座位，更是於開放訂位當日立即秒殺，其他檔期預訂及外帶桌菜詢問也相當踴躍，凡2022年01月08日前訂購任一內用桌菜且完成付款，即再享「席間果汁無限暢飲」早鳥優惠福利！

除夕夜(01/31)當日，澎湖福朋喜來登酒店國際宴會廳打造「除夕團圓饗宴」，賓客除盡享主廚精心準備開運小菜、龍蝦、鮑魚、石斑、干貝等新春圍爐澎派桌菜，現場更溫馨佈置、邀請國際樂團演唱新春賀歲曲、財神報喜為每位賓客討個吉利好彩頭；更加碼安排廣受好評的娛彩節目、新春萬元好禮大獎等系列精采紛呈新春表演共歡，邀請全家大小盡情享受視覺、聽覺及味蕾多重饗宴。

延續外帶年菜的好口碑，澎湖福朋喜來登廚藝團隊嚴選頂級食材與廣受好評的招牌佳餚，推出十人份『鴻運旺年團圓宴』，並提供消費者更多元化的年菜選擇，推出十款單點旺年菜。包括年節料理「御品鮑魚佛跳牆」精挑老母雞、金華火腿、豬里肌熬製八小時之香、純、濃上湯為底，嚴選土雞與排骨以獨家香料醃製後油炸，搭配十四兩重的上等鮑魚、排骨、豬肚、蹄筋、魚皮等珍貴食材，經泡燙炸滷蒸五道工法而成，為年節團聚澎湃首選。「酒香醉肥鵝」金黃酥脆「酒香燒肥鵝」，汁多味美且香氣四溢，帶著油亮酥脆表皮的細膩緊緻口感，肉質豐美軟嫩多汁，令人垂涎欲滴的精湛滋味。

更以養生溫補為主題，推出「漢宮蟲草土窯雞」，主廚悉心挑選多款中藥食材慢燉細熬湯頭，選用台灣土雞塞入經藥酒泡製之枸杞、甘草、熟地、當歸、桂枝等9種藥材，蒸煮4小時粹出鮮醇雞汁，豐富藥料與湯汁完美交融，肉質細膩且鮮美回甘。「港式竹枝羊肉爐」特選肉質肥嫩Q彈的正宗台灣土羊肉，加入羊大骨、甘蔗頭、洋蔥及新鮮蔬菜細火慢熬，再加入白豆蔻等十多種辛香料續煮入味，讓羊肉浸淫在濃厚湯汁中，入口盡是溫補精華，紅燒滋味卻清爽回甘，可去寒保暖、加強新陳代謝。亦有干貝櫻花蝦米糕、茄紅京都海大蝦、黃金泡菜龍虎斑等多款海派年菜，烹調時以呈現原味為原則，帶出來自大海的自然鮮甜風味，打造澎湖海鮮風味之特色年菜。

外帶年菜團圓宴『鴻運旺年團圓宴』十人份9,880元，於2022年1月15日前預訂且完成付款，加贈宜客樂海港百匯自助晚餐券兩張(價值NT$1,936元)。

澎湖星級年菜一指下訂！冷凍宅配直送到台灣

Google 4.9顆星高分評價的「聚味軒海鮮中餐廳」新春檔期隆重推出「年節五星海味豐餚」，將澎湖星級美饌原汁原味宅配到府送到家。

極力推薦「澎湖南瓜大蝦海鮮粥」，以昆布海鮮高湯將澎湖南瓜及生米慢煮細燉，搭配上風味濃郁、口感鮮脆的澎湖海大蝦及新鮮小管、郭家牡蠣、手工自製海菜鮮魚丸，匯集成一品澎湖南瓜大蝦海鮮粥。

多款主廚工夫年菜充滿澎湖味經典特色，無論是層次豐富甘甜迷人的「南瓜黃金海鮮煲」、澎湖在地風味的「花菜干燒東坡肉」，為新年團聚澎派加菜。讓本島賓客新春在家也能盡情享受吮指回味的澎湖頂級五星海陸盛宴。

因應新春之年禮需求更推出「主廚秘製小魚乾XO醬」雙醬禮盒組、嚴選澎湖優鮮海鮮等年節伴手禮組合宅配服務，將澎湖最豐美時節的海鮮餽贈親朋好友，過個豐收好虎年。購買連結：https://reurl.cc/gW0QL7

新春不打烊！宜客樂海港百匯自助餐廳時段加開、藍洞餐廳「新春雙人下午茶」

「宜客樂海港百匯自助餐廳」新年檔期(01/31-02/05)不打烊，除晚餐時段每日營業外，更於初二、初三加開午餐時段，每餐期五星主廚團隊以精湛工夫打造異國風味美食，引領澎湖食尚，包括澎湖當令海鮮、日式手作區、港式燒臘區、異國熱食區等近百種精緻料理，豐盛澎派的澎湖蝦蟹、現切爐烤牛排、現點現做的日式壽司料理、冬季限定暖心羊肉湯麵線、現場烹調的牛肉湯，歐風十足的熱食佳餚與人氣經典熱菜等，甜點飲品區更是匯集澎湖在地特色，仙人掌、風茹茶，以及精選糕點與Mövenpick莫凡彼冰淇淋，另有台灣唯一的月桂冠清酒暢飲、以及多款啤酒暢飲。春節期間更端出多道新春隱藏版料理，決心用一桌美食與您最愛的家人好友歡聚新年！

每年廣受好評的藍洞餐廳「新春雙人下午茶」，2022年華麗改版再升級，將多種意象完美連結，九款甜品、鹹點，包含松露蘑菇麻糬酥、義大利蒜味烤雞、櫛瓜干貝燒等，換上洋溢新春年味的新衣，驚豔滿點，再佐上一杯香氣輕揚的茶品或是甘醇濃厚的咖啡，一同循著味蕾漫步在這悠閒的新春午後。

「福虎生豐新年福袋」總價值高達46萬元！

喜迎2022福虎年，澎湖福朋喜來登大年初一(2/1)~大年初三(2/3)推出「福虎生豐新年福袋」限量超值福袋活動，在虎年”袋”來滿滿福氣，每袋666元，每日現量50袋，感受濃濃新春年味，還能一搏手氣拼大獎，最大獎為高達3萬7千5百元的港景吉貝雅爵套房住宿券！另還有多款保養好禮、餐飲美饌券，在新的一年試手氣、享好禮，迎接嶄新亮麗的一年。